中電動車輸歐「軟著陸」 須提「最低價」替代反補貼關稅

記者陳宥菘／綜合報導
中歐電動汽車案反補貼爭端落幕，雙方已就「最低價格方案」達成協議。圖為早前人們在慕尼黑國際車展戶外展區比亞迪展區參觀。(新華社)
中歐電動汽車案反補貼爭端落幕，雙方已就「最低價格方案」達成協議。圖為早前人們在慕尼黑國際車展戶外展區比亞迪展區參觀。(新華社)

中國和歐盟在中製電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。中國商務部12日宣布，歐方將發布相關指導文件，中製電動車製造商可依此提交價格承諾申請，符合條件企業將可用價格承諾替代反補貼關稅。中國機電商會形容，中歐在電動車反補貼案上實現「軟著陸」。

香港南華早報報導，歐盟執委會也宣布，布魯塞爾與北京針對中國電動車輸入歐盟的關稅問題達成協議。歐盟為此發布指導意見，要求中國電動車出口商提交價格承諾書。

歐盟執委會表示，中國電動車出口商可透過承諾「年度出貨量」，以及未來在歐盟的投資計畫，增強其對歐盟市場報價的說服力。

商務部發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」指出，中歐就歐盟對中電動汽車案進行多輪磋商。雙方一致認為有必要向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商，提供關於價格承諾的通用指導，以便中國出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織（WTO）規則的方式，解決相關議題。

通報表示，歐方將為此發布「關於提交價格承諾申請的指導文件」，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據WTO規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。

商務部表示，這充分體現了中歐雙方的對話精神和磋商成果。雙方能夠在世貿組織規則下，通過對話磋商妥善化解分歧，維護中歐及全球汽車產業鏈供應鏈穩定。

中國機電商會表示，經過雙方多輪磋商，就妥善解決方案達成一致。將鼓勵和支持涉案企業充分利用磋商成果，以價格承諾申請方式，爭取對歐出口權益。

歐盟在2023年10月對中國電動汽車發起反補貼調查，並於2024年10月29日起，在未來5年內對相關產品徵收7.8%至35.3的反補貼稅，合計一般關稅後最高達45.3%。此後，歐中持續就出口車輛「最低價格」等解決方案進行協商。

文匯報報導，價格承諾機制是國際貿易爭端解決中的一種協商工具，允許出口商主動承諾調整價格或停止低價出口，從而避免被進口國徵收反傾銷或反補貼稅。該機制的優勢在於靈活性和預防性，能避免貿易摩擦升級並保留合作空間，例如過去應用於中歐光伏爭端或白蘭地反傾銷案中。

中國和歐盟在電動汽車反補貼爭端上取得進展，雙方就「最低價格方案」達成協議，有利於...
中國和歐盟在電動汽車反補貼爭端上取得進展，雙方就「最低價格方案」達成協議，有利於雙方經貿關係。圖為廈門口岸大批汽車等待海運出口。（新華社）

歐盟 電動車 商務部

