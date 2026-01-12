降低對美依賴 加國總理13日訪華 重建經貿、外交關係

去年10月31日，正在韓國慶州出席APEC峰會的國家主席習近平（右）與加拿大總理卡尼（左）舉行場邊會談，習近平當時表示歡迎卡尼訪華。（新華社資料照片）

加拿大 總理卡尼 將在13至17日對中國進行國是訪問，這是加國總理八年來首次訪華，外媒分析稱，卡尼此行旨在討論貿易等多項議題，並在多年的外交關係緊張後尋求重建及修復雙邊關係，另一重點是欲藉此減少加拿大對美國的依賴。中國官媒引述加國民調為卡尼此行「預熱」，稱加拿大人對中國正面看法比率已從去年初16％升至27％，這意味著兩國民間交流正「破冰」；不過官媒也不忘喊話卡尼，希望加方取消對中不合理關稅 。

加拿大總理辦公室表示，卡尼此行將與中國國家主席習近平、總理李強及其他政府和商界領袖會面，加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域合作。這是卡尼和習近平繼去年10月首次正式會晤後，再度會面。習近平於去年10月在南韓舉行的APEC峰會期間邀請卡尼訪問中國，卡尼形容這是兩國緊張關係中的「轉折點」。

綜合外媒報導，加拿大前外交官、阿爾伯塔大學中國學院院長侯秉東（Gordon Houlden）說：「這是一個巨大的進步」，如果影響加國出口的一些商業問題源於政治因素，那麼解決這些政治根源，應該會對貿易產生積極影響。不過該國安大略省長Doug Ford上星期則呼籲卡尼維持對中國電動汽車的高額關稅。

目前加拿大仍對中國電動車徵收100％關稅，中國也對加拿大油菜籽、海鮮等農產品採取報復性關稅。

中國官媒環球時報則引述加拿大民調為中加關係「預熱」，稱據益普索（Ipsos）為加拿大「環球新聞」（Global News）進行的民調顯示，54%受訪者表示支持與中國建立更緊密的貿易關係和經濟協議，稱這標誌著與2020年局面有所轉變。環時並據此向卡尼喊話稱，中加民意暖風正悄然形成；希望加方能將正確的對華認知更多地落實到行動中，取消不合理關稅限制，推動更多務實合作。

不過益普索公共事務公司首席執行官布里克認為，數據反彈並不是因為加國人民突然愛上了中國，而是他們開始思考應該和世界上的哪些國家進行貿易，世界第二人口和第二大經濟體就是其一。

法廣引述法國「費加羅報」報導稱，卡尼訪華的主要目的是希望加強雙邊關係，特別是減少加拿大對美國的依賴。該媒體認為，多年來，加拿大對華政策一直較為強硬。但關稅以及美國總統川普的政策難以預測，再加上他有時對傳統盟友採取的咄咄逼人態度，可能會促使渥太華軟化其立場。然而加拿大受到美國總統川普對外國鋼鐵和鋁產品加徵關稅的嚴重衝擊，卡尼去年10月曾表示加拿大應在2035年前將其對美國以外國家的出口額翻一番，以減少對鄰國的依賴。