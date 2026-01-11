李在明證實已請求中方租借2貓熊 將安置光州動物園

南韓總統李在明向習近平請求再商借一對貓熊。圖為2024年7月7日在南韓愛寶樂園誕生的雙胞胎貓熊「睿寶」和「輝寶」一周歲生日，園方為牠們舉行慶生活動。(中新社)

南韓 總統李在明 9日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對熊貓，安置在光州牛峙動物園。

韓聯社報導，光州市長姜琪正9日當天在座談會結束後轉述李在明上述談話。光州牛峙動物園是南韓第二大國家級動物園，北韓領導人金正恩向前總統文在寅贈送的兩隻豐山犬就飼養在光州牛峙動物園。

10日，姜琪正前往牛峙動物園檢查飼養條件及營運方案，並與市政府相關人士瞭解可新建熊貓專用飼養設施的候選地。光州市政府相關人士稱，牛峙動物園尚未配備熊貓飼養設施，但具備足夠的飼養和獸醫診療力量。若能成功從中方租借到熊貓，將成為韓中交流的象徵，也有望推動地方旅遊和經濟發展。

南韓氣候能源環境部6日曾表示，韓中環境部門已就租借熊貓方案開始討論。環境部長官金星煥6日在北京會見中國國家林業和草原局局長劉國洪，雙方回顧兩國熊貓合作項目取得的成果，並商定今後進一步深化合作。

1994年9月韓中建交兩周年之際，熊貓莉莉和明明開始旅居南韓，並於1998年提前回國。2016年3月中方再向韓方租借熊貓愛寶和樂寶。這兩隻熊貓於2020年7月誕下福寶，2023年7月再生下雙胞胎睿寶和輝寶。福寶於2024年4月返回中國，愛寶、樂寶、睿寶和輝寶目前旅居在南韓三星愛寶樂園。

對照日本 ，日本最後兩隻熊貓曉曉和蕾蕾將於今年1月25日歸還中國，屆時日本將自中日1972年建交以來首次進入無熊貓時代‌。目前這兩隻熊貓位於東京上野動物園，每天都有大批遊客排隊向牠倆告別。日本也向中國提出商借新的熊貓方案，但受高市早苗影響，短期內已無可能。‌‌