我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

李在明證實已請求中方租借2貓熊 將安置光州動物園

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓總統李在明向習近平請求再商借一對貓熊。圖為2024年7月7日在南韓愛寶樂園誕生的雙胞胎貓熊「睿寶」和「輝寶」一周歲生日，園方為牠們舉行慶生活動。(中新社)
南韓總統李在明向習近平請求再商借一對貓熊。圖為2024年7月7日在南韓愛寶樂園誕生的雙胞胎貓熊「睿寶」和「輝寶」一周歲生日，園方為牠們舉行慶生活動。(中新社)

南韓總統李在明9日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對熊貓，安置在光州牛峙動物園。

韓聯社報導，光州市長姜琪正9日當天在座談會結束後轉述李在明上述談話。光州牛峙動物園是南韓第二大國家級動物園，北韓領導人金正恩向前總統文在寅贈送的兩隻豐山犬就飼養在光州牛峙動物園。

10日，姜琪正前往牛峙動物園檢查飼養條件及營運方案，並與市政府相關人士瞭解可新建熊貓專用飼養設施的候選地。光州市政府相關人士稱，牛峙動物園尚未配備熊貓飼養設施，但具備足夠的飼養和獸醫診療力量。若能成功從中方租借到熊貓，將成為韓中交流的象徵，也有望推動地方旅遊和經濟發展。

南韓氣候能源環境部6日曾表示，韓中環境部門已就租借熊貓方案開始討論。環境部長官金星煥6日在北京會見中國國家林業和草原局局長劉國洪，雙方回顧兩國熊貓合作項目取得的成果，並商定今後進一步深化合作。

1994年9月韓中建交兩周年之際，熊貓莉莉和明明開始旅居南韓，並於1998年提前回國。2016年3月中方再向韓方租借熊貓愛寶和樂寶。這兩隻熊貓於2020年7月誕下福寶，2023年7月再生下雙胞胎睿寶和輝寶。福寶於2024年4月返回中國，愛寶、樂寶、睿寶和輝寶目前旅居在南韓三星愛寶樂園。　

對照日本，日本最後兩隻熊貓曉曉和蕾蕾將於今年1月25日歸還中國，屆時日本將自中日1972年建交以來首次進入無熊貓時代‌。目前這兩隻熊貓位於東京上野動物園，每天都有大批遊客排隊向牠倆告別。日本也向中國提出商借新的熊貓方案，但受高市早苗影響，短期內已無可能。‌‌

南韓 日本 李在明

上一則

加速趕超SpaceX 中國將新增逾20萬顆衛星

下一則

棄美籍的81歲「中刻蝕機之父」擬售股 套現近1億

延伸閱讀

李在明透露向習開口 再租借一對大貓熊在光州牛峙動物園

李在明透露向習開口 再租借一對大貓熊在光州牛峙動物園
李在明訪中國後 13日赴日相故鄉會面 韓日中關係受矚

李在明訪中國後 13日赴日相故鄉會面 韓日中關係受矚
李在明內外受壓 台應以韓為鑑

李在明內外受壓 台應以韓為鑑
習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家