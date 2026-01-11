我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

中智庫公布30頁報告：日本祕密產鈽 可一夜間擁核武

中國新聞組╱北京11日電
中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告。圖為中國在北京閱兵首度公開亮相東風-5C液態燃料戰略洲際核導彈。（美聯社）
中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告。圖為中國在北京閱兵首度公開亮相東風-5C液態燃料戰略洲際核導彈。（美聯社）

中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告，來自北京的智庫公布一份30頁官方報告，指控日本可能已祕密生產可用於核武器的鈽，並具備在極短時間內發展核武的技術與能力；報告更引述前美國總統拜登曾向中國國家主席習近平直言，日本可「一夜之間」擁有核武，呼籲國際會對日本的核野心採取強力行動。

這份題為《日本右翼勢力的核野心：對世界和平的嚴重威脅》的報告，由中國軍控與裁軍協會（CACDA）與隸屬中國核工業集團的中核戰略規畫研究總院在北京聯合發布。南華早報報導，報告不僅聚焦核材料問題，也全面評估日本現有核工業基礎與軍事投送能力，認為其「核潛力不容低估」。

報告特別引述美國前總統拜登在2016年擔任副總統期間接受美國公共廣播電視公司（PBS）專訪時，曾對習近平直言，日本若做出政治決定，可在「一夜之間」擁有核武器。

中方報告強調，日本是在《核武禁擴條約》（NPT）框架下，唯一擁有用過核燃料再處理技術、並具備分離武器級鈽能力的非核武國家。報告提到，日本在1980年代運作的實驗快中子反應爐「常陽」（Joyo），在爐心設計調整前，技術上存在生產武器級鈽的可能性。

報告同時引述1994年綠色和平組織的研究，美國專家分析認為，日本或曾生產約40公斤武器級鈽。

此外，中方質疑日本長期囤積的鈽數量，已明顯超出民用核能實際需求，增加核擴散風險。

除核材料外，報告也指出，日本已具備多項潛在核武投送平台的技術基礎，包括先進飛彈技術、發展核動力潛艦與航空母艦的能力，顯示其軍事轉型正逐步突破戰後限制。

在中日關係持續緊繃之際，北京已同步採取經貿與安全層面的回應，包括限制對與日本軍方相關最終用戶出口軍民兩用產品。北京學者警告，若缺乏有效國際制衡，日本未來數年內跨越核武門檻的可能性，將對東亞乃至全球安全格局造成深遠衝擊。

日本 拜登 習近平

上一則

「死了麼」App售價8元 在中衝榜首 網：怎不叫「活著」

下一則

中回擊日本擴軍挑釁 黃海、渤海連續20天軍演

延伸閱讀

維持白宮對稱感 西廂研議也要加蓋附屬建築

維持白宮對稱感 西廂研議也要加蓋附屬建築
關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高
「涉台恐成中美博弈焦點」 陸學者：川普對台海或採消極威懾

「涉台恐成中美博弈焦點」 陸學者：川普對台海或採消極威懾
白宮新網頁上線 「改寫」國會暴亂事件

白宮新網頁上線 「改寫」國會暴亂事件

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家