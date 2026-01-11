中智庫公布30頁報告：日本祕密產鈽 可一夜間擁核武

中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告。圖為中國在北京閱兵首度公開亮相東風-5C液態燃料戰略洲際核導彈。（美聯社）

中國近日再度針對日本 核議題提出強烈警告，來自北京的智庫公布一份30頁官方報告，指控日本可能已祕密生產可用於核武器的鈽，並具備在極短時間內發展核武的技術與能力；報告更引述前美國總統拜登 曾向中國國家主席習近平 直言，日本可「一夜之間」擁有核武，呼籲國際會對日本的核野心採取強力行動。

這份題為《日本右翼勢力的核野心：對世界和平的嚴重威脅》的報告，由中國軍控與裁軍協會（CACDA）與隸屬中國核工業集團的中核戰略規畫研究總院在北京聯合發布。南華早報報導，報告不僅聚焦核材料問題，也全面評估日本現有核工業基礎與軍事投送能力，認為其「核潛力不容低估」。

報告特別引述美國前總統拜登在2016年擔任副總統期間接受美國公共廣播電視公司（PBS）專訪時，曾對習近平直言，日本若做出政治決定，可在「一夜之間」擁有核武器。

中方報告強調，日本是在《核武禁擴條約》（NPT）框架下，唯一擁有用過核燃料再處理技術、並具備分離武器級鈽能力的非核武國家。報告提到，日本在1980年代運作的實驗快中子反應爐「常陽」（Joyo），在爐心設計調整前，技術上存在生產武器級鈽的可能性。

報告同時引述1994年綠色和平組織的研究，美國專家分析認為，日本或曾生產約40公斤武器級鈽。

此外，中方質疑日本長期囤積的鈽數量，已明顯超出民用核能實際需求，增加核擴散風險。

除核材料外，報告也指出，日本已具備多項潛在核武投送平台的技術基礎，包括先進飛彈技術、發展核動力潛艦與航空母艦的能力，顯示其軍事轉型正逐步突破戰後限制。

在中日關係持續緊繃之際，北京已同步採取經貿與安全層面的回應，包括限制對與日本軍方相關最終用戶出口軍民兩用產品。北京學者警告，若缺乏有效國際制衡，日本未來數年內跨越核武門檻的可能性，將對東亞乃至全球安全格局造成深遠衝擊。