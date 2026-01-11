撒手鐧？ 日媒：銷售稀土的中企 已通知日方停簽新合約

日媒報導，銷售稀土的中企已通知部分日企，不再簽訂新合約。(新華社)

中國繼禁止所有兩用物項向日本 的軍事用戶、軍事用途等出口，及對原產於日本的進口二氯矽烷發起反傾銷調查之後，日媒報導，銷售稀土 的中企已通知部分日企，不再簽訂新合約。分析指出，這意味著中國已對日本祭出稀土出口管制的「撒手鐧」，目的在經由全覆蓋出口管制，直搗日本將軍工生產藏於民用工業體系的「寓軍於民」的遮掩作法，釜底抽薪打擊日本軍工產業根基，阻止軍國主義圖謀。

日本共同社報導，銷售稀土的中國國企已通知一部分日本企業不再簽訂新的對日銷售合同，中方還考慮終止現有合同。這是首次確認日本企業的稀土交易被拒。相關人士透露，出口稀土的一部分中國國企可能在6日政府宣布強化對日出口管制後不久，就決定不再簽訂新的合同，也不再簽訂用於半導體等的稀有金屬的新合同。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」指出，二戰後日本並未依「波茨坦公告」「應完全解除武裝」規定，放棄它的軍事能力建設，而是採取了一種「寓軍於民」模糊方式來遮掩自己的行徑—— 將軍工生產藏於民用工業體系；日本不少核心防務項目往往由防衛省主導目標和規畫，委託給民企承包商主要包括三菱重工、三菱電氣等。

這次中國禁止對日出口兩用物項等做法， 打擊的不是某一個機構，而是日本從上至下的整個軍工產業體系。 這一體系，是日本右翼勢力妄圖讓軍國主義死灰復燃的「念想」。 現在，中方要對此釜底抽薪。

報導說，2026年剛開年，中方便連續對日出手，1月6日，商務部 禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；1月7日，商務部對原產於日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷立案調查。此次出口管制覆蓋物項超過900種，涵蓋包括軍工在內的諸多產業鏈。這一連串行動明確傳遞出一個信號： 中方關注的不只是日方某一句表態，而是日本長期存在「再軍事化」的系統性、根本性問題。