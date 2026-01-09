習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
李在明訪中獲贈禮物，其中有「彭麗媛演唱CD」。圖為彭麗媛（右）與南韓第一夫人金惠京（左）。（路透）
李在明訪中獲贈禮物，其中有「彭麗媛演唱CD」。圖為彭麗媛（右）與南韓第一夫人金惠京（左）。（路透）

南韓總統李在明本周前往中國進行國是訪問。據消息人士指出，中國國家領導人習近平送給李在明一輛電動腳踏車、中式瓷器、咖啡杯組和一幅畫作，還有彭麗媛演唱歌曲的CD等作為禮物。另外，習近平也送給他蘋果和柿餅。

韓聯社報導，在5日於北京的峰會會談後，習近平拿出了上述這些禮物送給李在明。這些禮物被廣泛認為是去年11月兩人在亞太經合會（APEC）期間會面時，李在明送給習近平皇南麵包（Hwangnam-ppang）的回禮。該點心為APEC主辦城市慶州市的名產。

李在明夫人金惠景曾在5日對習近平夫人彭麗媛稱，自己是彭的粉絲。

李在明辦公室則表示，這趟訪問李在明回送給習近平一幅象徵和平與繁榮的南韓傳統畫作，和一個金龍的傳統藝術品。此外，李在明也送給習近平的夫人彭麗媛一個傳統墜飾，和一台美容裝置。

中國官方並未揭露禮物的完整清單，青瓦台方面也拒絕透露，說是中方的外交禮節，就是不公開禮物細節。

在這次出訪中，南韓也簽署協議，將歸還一對清朝的石獅雕像給中國，這對雕像是澗松藝術文化基金會在1930年代於日本購得。

南韓總統李在明（左一）本周前往北京與中國國家領導人習近平（右二）會面，圖為李在明...
南韓總統李在明（左一）本周前往北京與中國國家領導人習近平（右二）會面，圖為李在明5日用習近平去年贈送的小米手機與習近平夫婦自拍。 （歐新社）

