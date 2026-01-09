我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

中再祭稀土牌？ 停審查銷日許可 防堵日本「再軍事化」

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
稀土。（美聯社）
稀土。（美聯社）

中日緊張關係再升級。中國以制止「再軍事化」和擁核企圖為名，加強對日本出口「兩用物項」管制、對晶片業特殊氣體啟動反傾銷調查，引來日本回嗆「將採必要因應措施」並提出交涉，這項由日本外務事務次官提出的交涉，昨已被中方駁回。據美媒報導，中國疑似又再祭出了「稀土牌」，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。有分析稱，若中國對日稀土出口限制持續三個月，日本經濟損失恐高達6600億日圓（約42億美元）。

據大公報報導，商務部6日發布公告，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。商務部新聞發言人何亞東昨在例行新聞發布會上表示，中國一貫積極履行防擴散國際義務，加強兩用物項對日出口管制，目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法；涉及民事用途的不會受到影響。

日本內閣官房長官木原稔昨對此表示，將採必要因應措施，協助被調查企業因應影響。中國方面也展現強硬態度，中國駐日大使館大使吳江浩大使昨駁回日本外務事務次官船越健裕就此管制所提交涉。

日相高市早苗仍未撤回涉台錯誤言論，中方新一輪反制如箭在弦。「日本經濟新聞」稱，雖然中方並未確認「兩用物項」是否包含稀土，但日本企業界擔心，若中方管制措施升級為稀土禁運，「日本產業將陷入停滯」。

美媒華爾街日報昨引述兩名不具名中國外銷業者指出，中國商務部宣布管制後，隨即限制對日本企業出口數量較少、價格較高的重稀土，及含有重稀土元素的稀土磁鐵。另一名知情人士則表示，官方已停止審查（稀土）外銷日本許可證，範圍廣及日本產業，不限於軍事業者。

報導指出，這是中國繼因應美總統川普關稅對全球祭出稀土出口許可管制後，再度將稀有礦產當作經濟武器。

大公報引述軍事專家宋忠平表示，日本目前對中國中重稀土的進口依賴度仍維持在60%到70%左右，中國一旦收緊對日本的中重稀土出口管控，將對其工業生產及軍民兩用物項製造造成顯著衝擊。據了解，日本官方目前囤積的稀土戰略儲備約可支撐18個月，而以汽車企業為代表的民間儲備僅能維持數月至半年，長期管控下其企業生產將很快陷入捉襟見肘的困境，進而對整體工業體系形成致命打擊。

但也有分析指出，東京仍握有反制籌碼。日本掌控90％的先進光阻劑市場，而中國光阻材料的國產替代率估計低於5％。一旦日本對此祭出限制，可能衝擊中國晶片發展。

稀土在新能源汽車製造中扮演重要角色，日本企業界擔心，中方若對日禁運稀土，日本汽車...
稀土在新能源汽車製造中扮演重要角色，日本企業界擔心，中方若對日禁運稀土，日本汽車工業將陷入停滯。圖為去年進博會上日本豐田汽車的展位。（新華社）

日本 稀土 商務部

上一則

中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器

下一則

新疆半裸男被女拴脖「遛狗式」滑雪 雪場這樣回應…

延伸閱讀

日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關

日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
韓國超越日本 成為中國2026開年最熱門旅遊地

韓國超越日本 成為中國2026開年最熱門旅遊地
日媒：日本酒出口中國通關延宕 疑受高市發言影響

日媒：日本酒出口中國通關延宕 疑受高市發言影響

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低