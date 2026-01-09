中再祭稀土牌？ 停審查銷日許可 防堵日本「再軍事化」

稀土。（美聯社）

中日緊張關係再升級。中國以制止「再軍事化」和擁核企圖為名，加強對日本 出口「兩用物項」管制、對晶片業特殊氣體啟動反傾銷調查，引來日本回嗆「將採必要因應措施」並提出交涉，這項由日本外務事務次官提出的交涉，昨已被中方駁回。據美媒報導，中國疑似又再祭出了「稀土 牌」，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。有分析稱，若中國對日稀土出口限制持續三個月，日本經濟損失恐高達6600億日圓（約42億美元）。

據大公報報導，商務部 6日發布公告，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。商務部新聞發言人何亞東昨在例行新聞發布會上表示，中國一貫積極履行防擴散國際義務，加強兩用物項對日出口管制，目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法；涉及民事用途的不會受到影響。

日本內閣官房長官木原稔昨對此表示，將採必要因應措施，協助被調查企業因應影響。中國方面也展現強硬態度，中國駐日大使館大使吳江浩大使昨駁回日本外務事務次官船越健裕就此管制所提交涉。

日相高市早苗仍未撤回涉台錯誤言論，中方新一輪反制如箭在弦。「日本經濟新聞」稱，雖然中方並未確認「兩用物項」是否包含稀土，但日本企業界擔心，若中方管制措施升級為稀土禁運，「日本產業將陷入停滯」。

美媒華爾街日報昨引述兩名不具名中國外銷業者指出，中國商務部宣布管制後，隨即限制對日本企業出口數量較少、價格較高的重稀土，及含有重稀土元素的稀土磁鐵。另一名知情人士則表示，官方已停止審查（稀土）外銷日本許可證，範圍廣及日本產業，不限於軍事業者。

報導指出，這是中國繼因應美總統川普關稅對全球祭出稀土出口許可管制後，再度將稀有礦產當作經濟武器。

大公報引述軍事專家宋忠平表示，日本目前對中國中重稀土的進口依賴度仍維持在60%到70%左右，中國一旦收緊對日本的中重稀土出口管控，將對其工業生產及軍民兩用物項製造造成顯著衝擊。據了解，日本官方目前囤積的稀土戰略儲備約可支撐18個月，而以汽車企業為代表的民間儲備僅能維持數月至半年，長期管控下其企業生產將很快陷入捉襟見肘的困境，進而對整體工業體系形成致命打擊。