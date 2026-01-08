我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

彎道超車…中企原集微科技喊5年拚出「1奈米」製程

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中晶片製造企業原集微科技首條二維（2D）半導體示範產線近期在上海浦東進行測試，該公司預計五年內靠新材料應用、全中國國產設備下，實現等效1奈米製程。如有成果，中國陸晶片將能在沒有極紫外光曝光機（EUV）狀態下，實現彎道超車。

綜合新華財經、文匯報等陸媒報導，原集微成立於2025年，由復旦大學科研團隊組成，去年底完成近人民幣億元的天使輪融資。這也是中國國內首條2D半導體示範產線，預計今年6月正式試產，9月前小批量產。

原集微創始人包文中20年前從石墨烯晶體管入手，開始研究2D半導體材料。

按傳統矽基晶片規律，目前最先進的晶片製程為2奈米，但半導體製程技術到奈米等級，電晶體裡的原子數量開始變少、科技逐步走進量子層級，使得半導體微縮製程的腳步逐漸放慢，因此近年一直有摩爾定律終將走到盡頭疑慮。

所以有科學家從材料改變與創新著手，「2D半導體」因而產生。2D半導體是指只有單個或幾個原子層厚度的材料，如石墨烯、二硫化鉬等，因其原子級厚度帶來極佳的電子傳輸和光電特性，有望克服傳統矽基半導體在製程微縮的瓶頸，在製造更小、更快、更節能的電子元件（如電晶體、感測器、光電子器件）方面具有巨大潛力，是推動下一代電子技術發展的關鍵新興領域。

原集微公布未來五年發展路線圖，在2026年實現等效矽基90奈米的CMOS製程後，將於2027年利用成熟製程的K線曝光機，實現等效矽基28奈米製程；2028年實現等效矽基5奈米、甚至3奈米製程；最終在2029年或2030年，基於全大陸國產半導體設備，實現等效1奈米製程。

事實上，台積電也投入2D半導體研發，其在2023年技術論壇上表示會持續透過新型電晶體結構、新材料等方面創新。其與台大材料系研究團隊共同開發下世代二維原子層材料鎢化硒 （WSe2） 材料，並製作成高效能的電晶體元件，展現出優異的「載子遷移率」（carrier mobility，指電子可以在這種材料中更快速、更有效地移動），但目前還未有商業化時程。

台積電 台大

上一則

北京盯上AI新創交易 Meta收購中資Manus恐生變

下一則

中嚴打財務造假 去年來查辦159起 18企業被強制退市

延伸閱讀

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？
美媒：中國要求科技公司暫停訂購Nvidia H200晶片

美媒：中國要求科技公司暫停訂購Nvidia H200晶片
記憶晶片短缺衝擊供應鏈 三星預料電子產品調漲壓力大增

記憶晶片短缺衝擊供應鏈 三星預料電子產品調漲壓力大增
CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍

CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包