李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落

中國新聞組／北京8日電
南韓總統李在明7日表示，他5日與中國國家主席習近平舉行會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝鮮半島問題上發揮斡旋作用。（美聯社）

南韓總統李在明7日結束為期4天的訪華之旅，他認為此次訪華取得的進展比預想更多，達成了很多共識。對於外界關注的「限韓令」，李在明表示，中方否認有「限韓令」的存在，但此次措辭則略不同於以往。他轉述中國國家主席習近平的話稱，「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」。李在明說，「我認為此番話意味著，中方今後將為解決相關問題付出努力。」

綜合媒體報導，上海是李在明此次訪中的第二站，他出席上海出席中韓創新創業論壇。本次論壇共有近300名來自中韓兩國智能製造、新材料、人工智能、醫療健康、文化創意與消費服務等領域的企業代表出席。

李在明在X平台發文說，「上海承載著兩國為恢復國權並肩作戰的歷史，團結的記憶已刻在韓中關係歷史中，這將促進兩國合作前景更加明朗堅實」。

李在明隨後與隨行記者團分享訪華成果。李在明表示，南韓政府將以相互尊重、各自以國家利益為中心的原則來維護韓中關係，避免向任何一方傾斜，或被任何情緒左右。

至於中國在黃海設置構造物引發的爭議，李在明表示，韓方已提議精準劃定兩國共同水域的中間線，從根源上化解分歧，雙方將啟動工作層面磋商。韓方透露，習近平認真聽取相關說明，雙方已就「黃海應成為共同繁榮之海」的方向形成共識。

李在明指出，他與習近平會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝鮮半島問題上發揮斡旋作用。但中國外交部發言人毛寧在同日例行記者會上，則未進一步說明中韓就此問題展開哪些討論，也未正面回應中方是否會敦促北韓暫停核計畫。

報導指出，此次李在明到訪，中國外交部也高度評價，表示雙方就尊重彼此核心利益和重大關切、加強發展戰略對接和政策協調、增進國際和多邊事務協調等達成重要共識。

青瓦台發言人姜由楨透露，除了兩國元首自拍的溫馨鏡頭外，在國賓晚宴餐敘交流中，習近平推薦「北京炸醬麵」作為主食，李在明品嘗後表示，相較韓國炸醬麵，中國版本口味更為清淡健康。而李在明夫人金惠景也發出vlog，她與北京一所學校學校的師生一同書寫賀卡，並一同用中文說出「新年快樂」。

李在明 習近平 北韓

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

殲35驗證機為何是綠皮？ 分析：宣示極度自信技術

