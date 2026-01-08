我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克（中）出席播客節目，稱中國AI計算能力將會領先世界。（取材自bilibili視頻截圖）
馬斯克（中）出席播客節目，稱中國AI計算能力將會領先世界。（取材自bilibili視頻截圖）

據美國「商業內幕」網站7日報導，美國特斯拉和太空探索技術公司首席執行官馬斯克表示，中國在人工智能（AI）計算能力方面將會領先世界，關鍵優勢在於其電力供應能力。

在6日的播客節目「與彼得·戴曼迪斯一起探索未來」中，馬斯克說：「中國將產出比其他任何國家更多的電力，而且可能還將擁有更多的芯片…根據當前的趨勢，中國在人工智能計算方面將遠遠超過世界其他地區。」

馬斯克認為，這場人工智能科技競賽的決定性因素，並不只在於算法或芯片性能，而在於擴大電力生產和供應的能力。按照他的估計，到2026年，中國發電量可能會達到美國的3倍，有能力支持耗能巨大的人工智能數據中心。他還稱，發電能力是擴大人工智能系統規模的制約因素。「人們低估了電力供應的難度，」馬斯克說道。

報導稱，世界各地的企業競相建設這些數據中心，許多此類設施的用電需求相當於一座小城市。高盛集團在2025年11月發布的一份報告稱，電力短缺瓶頸可能阻礙美國在全球人工智能競賽中的進展。

環球時報報導，在談到美國對華半導體出口管制等限制做法時，馬斯克認為，隨著時間推移，這類限制可能不再那麼重要，中國將「解決芯片問題」。他還說，在芯片性能前沿領域的邊際效益遞減現象，可能會使中國即便無法獲得最先進的芯片設計，仍然更容易縮小人工智能技術差距。

「商業內幕」報導還提到，馬斯克此前曾談及在其他領域學習來自中國的經驗。2025年11月，他在播客節目中表示，他的目標是將自己旗下的社交平台X打造為「微信升級版」，集多種功能於一體，「用戶可以在上面做任何想做的事情」。

人工智能 馬斯克 微信

上一則

太子集團首腦陳志在柬埔寨落網 遣送中國接受調查

下一則

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

延伸閱讀

特斯拉餐廳開業風頭一時無兩 僅半年人潮不再

特斯拉餐廳開業風頭一時無兩 僅半年人潮不再
打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%

打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%
人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業
馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭

馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包