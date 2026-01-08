馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

馬斯克（中）出席播客節目，稱中國AI計算能力將會領先世界。（取材自bilibili視頻截圖）

據美國「商業內幕」網站7日報導，美國特斯拉和太空探索技術公司首席執行官馬斯克 表示，中國在人工智能 （AI）計算能力方面將會領先世界，關鍵優勢在於其電力供應能力。

在6日的播客節目「與彼得·戴曼迪斯一起探索未來」中，馬斯克說：「中國將產出比其他任何國家更多的電力，而且可能還將擁有更多的芯片…根據當前的趨勢，中國在人工智能計算方面將遠遠超過世界其他地區。」

馬斯克認為，這場人工智能科技競賽的決定性因素，並不只在於算法或芯片性能，而在於擴大電力生產和供應的能力。按照他的估計，到2026年，中國發電量可能會達到美國的3倍，有能力支持耗能巨大的人工智能數據中心。他還稱，發電能力是擴大人工智能系統規模的制約因素。「人們低估了電力供應的難度，」馬斯克說道。

報導稱，世界各地的企業競相建設這些數據中心，許多此類設施的用電需求相當於一座小城市。高盛集團在2025年11月發布的一份報告稱，電力短缺瓶頸可能阻礙美國在全球人工智能競賽中的進展。

環球時報報導，在談到美國對華半導體出口管制等限制做法時，馬斯克認為，隨著時間推移，這類限制可能不再那麼重要，中國將「解決芯片問題」。他還說，在芯片性能前沿領域的邊際效益遞減現象，可能會使中國即便無法獲得最先進的芯片設計，仍然更容易縮小人工智能技術差距。

「商業內幕」報導還提到，馬斯克此前曾談及在其他領域學習來自中國的經驗。2025年11月，他在播客節目中表示，他的目標是將自己旗下的社交平台X打造為「微信 升級版」，集多種功能於一體，「用戶可以在上面做任何想做的事情」。