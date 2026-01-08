紐時：中宣傳海南「全球最大」免稅島 掛羊頭賣狗肉

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
遊客元旦假期在中免集團海口日月廣場免稅店選購免稅商品。（新華社）
紐約時報報導，就在全球關稅升高、美國總統川普宣布數十年來的全球化已經終結的同時，中國領導高層以海南島做為宣傳，聲稱中國正在走跟美國相反的路線。面積大約是新加坡50倍的海南島，上個月取消絕大多數進口關稅、大幅調降企業稅及個人所得稅，自喻「全世界規模最大的自由貿易港」，中國表示已做好準備要跟世界展開雙向貿易。

不過，曾任金融時報北京分社社長、現任澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)東亞資深研究員馬利德(Richard McGregor)指出，沒有跡象顯示海南島是全國經濟更廣泛、更開放的先驅。他說，就在中國貿易順差創紀錄之際，海南島做為自由貿易轉口港的新角色，「從政治與公關角度來看，都有強烈的掛羊頭賣狗肉(bait and switch)味道」。

報導指出，絕大多數外國商品現在都可以在海南島內自由流通，海南島居民約1000萬，占中國總人口不到1%，進口到海南島的外國商品除非滿足嚴格條件，否則很難轉往依然維持進口高關稅的中國其他地區。根據規定，進口到海南島的商品除非經過加工且增值至少30%，不得免稅運往中國其他地區。

雖有層層困難，但能夠透過海南島進入中國市場的可能，已經吸引某些外國企業前來。

來自伊索比亞的咖啡商胡森(Nesredin Hussein)便說：「這是一個很好的機會。」他最近在海口附近租下倉庫，以便存放免稅進口到海南島的咖啡豆，採購烘焙設備之後便可以處理咖啡豆，然後免稅運到中國其他地區，省掉大約30%關稅與其他稅務。

泰國華裔能源企業家旺烏東(Kamthon Wangudom)12月受邀參觀祖先居住的海南島村莊，然後被帶到說明投資機會的展覽中心。旺烏東的再生能源公司已在台灣、日本、菲律賓投資，一直沒到中國是因為「太大、大複雜」。旺烏東對海南島免稅政策抱持懷疑。

新加坡國立大學(National University of Singapore)亞洲競爭力研究所(Asia Competitiveness Institute)研究報告指出，海南自由港發展面臨嚴峻的現實考驗，海南島的成功遠低於中國其他經濟特區，吸引直接外商投資相對較少。

關稅 咖啡 新加坡

