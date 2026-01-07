我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

記者林則宏／綜合報導
南韓總統李在明(左)用小米手機與中國國家主席習近平夫婦(右二)自拍。(取材自李在明Ｘ平台)
南韓總統李在明(左)用小米手機與中國國家主席習近平夫婦(右二)自拍。(取材自李在明Ｘ平台)

中國國家主席習近平去年11月1日對南韓進行國事訪問時，送給南韓總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎麼樣？」5日習李會後，習近平在北京人民大會堂金色大廳為李在明夫婦舉行歡迎宴會，晚宴後，李在明在個人X帳號上傳他使用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦自拍的相片，並發文問「畫質不錯吧？」

習近平去年訪問南韓時送給李在明兩部小米旗艦智慧型手機及文房四寶套裝。李在明當場拿起一個手機盒子看了看後問習近平：「通信安全怎麼樣？」習近平和其他在場官員聽了後大笑。習近平指著手機說：「您可以檢查一下有沒有後門。」

路透當時報導稱，選擇小米手機作為禮物，凸顯習近平對中國科技發展的雄心壯志。小米手機產自中國，而南韓正是智慧型手機巨頭三星電子的故鄉。

不過李在明這次對中國進行國事訪問，特地帶了習近平送的小米手機，並用這部手機和習近平一起自拍。

李在明在X發文愉快的說「多虧了你，我拍了這輩子難忘的照片，哈哈」。李在明還寫道「我們越走越近，韓中關係就越好」，他並期許未來更頻繁地溝通與更緊密地合作。

據韓聯社報導，李在明5日在北京人民大會堂與習近平舉行會談時表示，此次會談將為2026年成為韓中關係全面復甦的元年創造重要契機。

李在明表示，韓中關係根基深厚，兩國友好交往歷史長達數千年，在國家主權被強奪的時期，兩國還攜手並肩共同戰鬥。自建交以來，兩國不斷發展成互惠互利的合作關係，韓方將繼續努力推動兩國戰略合作夥伴關係成為不可逆轉的時代潮流。

習近平 李在明 小米

上一則

人行今年貨幣政策 續「適度寬鬆」、促進物價合理回升

下一則

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

延伸閱讀

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別
李在明訪中 韓國可望繼續租借大貓熊

李在明訪中 韓國可望繼續租借大貓熊
中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資
李在明會晤趙樂際、李強 強調深化中韓戰略夥伴關係

李在明會晤趙樂際、李強 強調深化中韓戰略夥伴關係

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火