委內瑞拉以石油換百億貸款 北京要求銀行披露風險

中國新聞組／北京7日電
美國總統川普閃電出擊讓委內瑞拉領導人馬杜洛一夕垮台，不僅打亂北京在拉丁美洲的區域戰略布局，美國行動可能會危及中國貸款機構，據彭博報導，中國國家金融監督管理總局（NFRA）已發布指令，要求各銀行申報披露其在委內瑞拉的風險敞口，這些機構已為相關項目提供數十億美元的融資，並加強對委內瑞拉機構貸款相關風險的監控。

委內瑞拉有豐富的石油儲量，2008年，兩國領導人達成長期協議，中國承諾提供超過1000億美元的融資，以換取委內瑞拉的石油，據彭博報導，此後中國已成為委內瑞拉的「主要貸款方」，尤其是在能源和基礎設施領域。報導指出，數據顯示，截至2015年，北京已通過中國國有銀行向委內瑞拉提供超過600億美元的石油抵押貸款。

根據維吉尼亞州威廉斯堡的威廉與瑪麗學院研究機構AidData估算，在2017年美國宣布對委內瑞拉石油實施更嚴格制裁時，北京收回欠款就已相當困難，當時的債務規模高達440億美元。

加州大學聖地亞哥分校教授維克多施表示，「如果美國債權人和索賠人成為委內瑞拉債務的優先債權人，中國債權人將面臨更高的違約風險，因為委內瑞拉政府和國有企業將難以滿足美國的要求及其國內支出需求。」

福布斯報導，美國軍事行動後，中國面臨三重風險。首先是金融風險：中國國家開發銀行的「石油換貸款」項目目前仍有約170億至190億美元的未償餘額，AidData數據是至少100億美元的未償餘額；「這是北京投資組合中最大的單一國家大宗商品投資頭寸。」

其次，儘管委內瑞拉2025年11月的石油出口量達到每日92.1萬桶，但中國將吸收其中約80%（約每日74.6萬桶），從運營角度來看，供應方面還存在風險。

最後，在戰略領域，美國的行動表明，川普政府準備動用武力來擾亂中國向美洲大陸輸送原料的供應鏈。

