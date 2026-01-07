我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

紐時稱唐羅主義給習近平啟示：強權說話 他國會退讓

編譯陳韻涵／綜合報導
在川普總統成功拘捕委內瑞拉前總統馬杜洛之後，國際都在猜下一個誰？「唐羅主義」一時成為國際關注的關鍵詞。（美聯社）
在川普總統成功拘捕委內瑞拉前總統馬杜洛之後，國際都在猜下一個誰？「唐羅主義」一時成為國際關注的關鍵詞。（美聯社）

美軍突襲委內瑞拉逮捕並罷黜總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，對中國釋出美國強權的明確訊息，卻也壯大中國國家主席習近平鞏固中國並主導亞洲地位的願景，那就是當強權國家強行所願時，其他國家往往會退讓。

「紐約時報」報導，美軍逮捕馬杜洛前幾個小時，中國政府拉美事務特別代表邱小琪等人抵達首都卡拉卡斯(Caracas)，並在委國總統府會晤馬杜洛。

邱小琪此行對中國在西半球最親密的夥伴之一表示支持，而美軍行動卻對中方傳遞華盛頓已將該區占為己有，中國影響力終究有限的訊息。

中國數十年來在委國投入巨資並提供數十億元貸款，但在美軍行動後，中國面臨在委國喪失陣地的風險。

不過，美軍行動強化另一個有利習近平鞏固中國在亞洲地位願景的邏輯，即當大國在自身周邊地區強勢施壓、貫徹其意志時，其他國家往往選擇退讓。

白宮將緝捕馬杜洛的行動定義為更新版門羅主義(Monroe Doctrine)，或如川普總統所稱的「唐羅主義」(Donroe Doctrine)；後者在全球畫分勢力範圍，美國主導西半球，中國主導亞太地區，但主張強權即公理、不顧共同規則的局面，可能讓北京在許多方面受益。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)5日表示，「我們生活在一個由實力、武力和權力統治的世界，這是自古以來世界的鐵律。」

「唐羅主義」或許會讓美國及其大部分軍事力量遠離亞洲，且當解放軍強行闖入南海爭議水域並威脅台灣時，可能削弱美方批評北京的聲量。

馬杜洛下台後，北京與卡拉卡斯的前景不明；分析師指出，兩國政府關係密切，但中國不滿馬杜洛政府貪腐且未妥善管理國家資源，加上委國的未償貸款不斷累積，中國早在八年多前就停止對委國放貸。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)美洲計畫主任、委內瑞拉未來倡議(Future of Venezuela Initiative)負責人伯格(Ryan C. Berg)表示，「北京一直把馬杜洛當小丑，但在許多方面，只要他掌權，他就是中國的傀儡。委內瑞拉現在對中國而言是個棘手問題。」

馬杜洛 委內瑞拉 貸款

上一則

委內瑞拉以石油換百億貸款 北京要求銀行披露風險

下一則

李在明「南韓人周五下班去上海」刷屏 3關鍵詞修復關係

延伸閱讀

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難
馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路
馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳
馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火