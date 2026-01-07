紐時稱唐羅主義給習近平啟示：強權說話 他國會退讓

在川普總統成功拘捕委內瑞拉前總統馬杜洛之後，國際都在猜下一個誰？「唐羅主義」一時成為國際關注的關鍵詞。（美聯社）

美軍突襲委內瑞拉 逮捕並罷黜總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)，對中國釋出美國強權的明確訊息，卻也壯大中國國家主席習近平鞏固中國並主導亞洲地位的願景，那就是當強權國家強行所願時，其他國家往往會退讓。

「紐約時報」報導，美軍逮捕馬杜洛前幾個小時，中國政府拉美事務特別代表邱小琪等人抵達首都卡拉卡斯(Caracas)，並在委國總統府會晤馬杜洛。

邱小琪此行對中國在西半球最親密的夥伴之一表示支持，而美軍行動卻對中方傳遞華盛頓已將該區占為己有，中國影響力終究有限的訊息。

中國數十年來在委國投入巨資並提供數十億元貸款 ，但在美軍行動後，中國面臨在委國喪失陣地的風險。

不過，美軍行動強化另一個有利習近平鞏固中國在亞洲地位願景的邏輯，即當大國在自身周邊地區強勢施壓、貫徹其意志時，其他國家往往選擇退讓。

白宮將緝捕馬杜洛的行動定義為更新版門羅主義(Monroe Doctrine)，或如川普總統所稱的「唐羅主義」(Donroe Doctrine)；後者在全球畫分勢力範圍，美國主導西半球，中國主導亞太地區，但主張強權即公理、不顧共同規則的局面，可能讓北京在許多方面受益。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)5日表示，「我們生活在一個由實力、武力和權力統治的世界，這是自古以來世界的鐵律。」

「唐羅主義」或許會讓美國及其大部分軍事力量遠離亞洲，且當解放軍強行闖入南海爭議水域並威脅台灣時，可能削弱美方批評北京的聲量。

馬杜洛下台後，北京與卡拉卡斯的前景不明；分析師指出，兩國政府關係密切，但中國不滿馬杜洛政府貪腐且未妥善管理國家資源，加上委國的未償貸款不斷累積，中國早在八年多前就停止對委國放貸。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)美洲計畫主任、委內瑞拉未來倡議(Future of Venezuela Initiative)負責人伯格(Ryan C. Berg)表示，「北京一直把馬杜洛當小丑，但在許多方面，只要他掌權，他就是中國的傀儡。委內瑞拉現在對中國而言是個棘手問題。」