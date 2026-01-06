李在明會晤趙樂際、李強 強調深化中韓戰略夥伴關係

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
中國全國人大常委會委員長趙樂際6日上午在北京會見韓國總統李在明。（中新社）
中國全國人大常委會委員長趙樂際6日上午在北京會見韓國總統李在明。（中新社）

韓國總統李在明今天先後與中國全國人大常委會委員長趙樂際和中國總理李強舉行會見。李在明表示，希望兩國順應時代變化，增進朝鮮半島及地區的和平穩定；趙樂際表示，在中國國家主席習近平和李在明的戰略領導下，中韓關係重返正常軌道，迎來新的局面；李強則提到，願同韓方加強戰略溝通，鞏固政治互信。

據韓聯社報導，李在明和趙樂際6日上午在北京人民大會堂會晤。李在明提到前一日和中國國家習近平舉行會談，雙方就兩國政府政治互信和民間友好信任關係的基礎上推動韓中戰略夥伴關係進一步成熟發展達成了共識。

趙樂際說，友好和合作始終是中韓關係的基礎，健康、穩定、持續深化的中韓關係符合兩國人民利益，有利於地區和世界的和平、穩定、發展和繁榮。他並稱，在習近平和李在明的戰略領導下，中韓關係重返正常軌道，迎來新的局面。

李在明隨後與李強舉行會談並共進午餐。李在明提到與習近平舉行了兩場會談，雙方就推動韓中戰略合作夥伴關係朝著有利於民生與和平的方向進一步成熟發展達成共識。他也強調，希望兩國順應時代變化，擴大平等互惠合作，增進韓半島及地區的和平穩定，共同走務實、共贏的發展道路。

李強表示，隨著各領域合作持續推進，必將為兩國人民帶來更多福祉。中國政府始終高度重視中韓關係，願同韓方堅持睦鄰友好，加強戰略溝通，鞏固政治互信，推動雙邊關係沿著健康軌道邁進，不斷拓展合作的廣度與深度。

李在明在結束與趙樂際和李強的會面後前往上海，將與上海市委書記陳吉寧共進晚餐、出席韓中風險新創企業峰會等活動。7日訪陸最後一個行程將訪問大韓民國臨時政府舊址。

