川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

北京瞭望／中央「一號文件」 傳又將是糧食安全

香港特派員李春
中共中央和中國國務院下發的文件，叫「中央文件」。在「中央文件」中，由中央辦公廳和國務院辦公廳兩辦聯發的，屬最重要一類。而每年兩辦聯發中的第一個，被稱為「一號文件」。

多年來，「一號文件」持續以農業、農村、農民這三農為主題，北京消息說今年也不會有變，且今次「一號文件」重中之重，又將是糧食安全。

逾20年來，更準確說是從2004年開始，「一號文件」持續以三農為主題。而18大習近平領政以來，又已經連續13個「一號文件」以三農為主題，這主題不變的理由很簡單，要表現中央領導層對三農問題最重視。

對三農的重視不能變，但「一號文件」以糧食安全為重頭戲，理由又何在呢？過去多次「一號文件」主談糧食，各有各的道理，比如2004年是中國糧食生產連續下滑五年，又比如2005年出現本世紀首次糧食危機，再比如2014年是中央提出新的國家級糧食安全戰略。但去年底已宣布中國糧食再獲豐收，中央要以「一號文件」最提醒糧食安全，道理何在？

每年「一號文件」談三農問題，都是以之前召開的中央農村工作會議內容為藍本。中央農村工作會議在去年歲尾最後時間召開，中央領導層提前在中央政治局層面討論了會議的部署，認定三農工作極之重要，首先就在於今年要制定新的五年經濟和社會發展規劃，其次就在於三農工作面臨新形勢和新挑戰，於是提出一系列新要求，其中一條正是「要毫不放鬆抓好糧食生產」。

理解糧食生產和糧食安全，首先要看去年的糧食數據。在去年12月中央經濟工作會議閉幕次日，中國國家統計局公布了糧食生產數據，說在前年糧食總產首次突破1.4兆斤之後，去年產量再登1.4兆斤台階，而且連上2個100億斤級別，從1兆4130億斤提高至1兆4298億斤。其主因是去年比上一年多種了135萬畝糧食，再加上推進大面積單產提升，平均每畝又多收了8.8斤。

當時中央高層就批糧食無憂論，說外部環境更加複雜地緣衝突增多，貿易保護主義抬頭，糧食成了某些國家手中籌碼，再加上氣候變化、極端天氣頻繁，全球糧食供應鏈遠遠說不上穩定。

看完數據再看地方表現，這要從另一會議去看，即中央農村工作會議閉幕當日下午，召開的全國農業農村廳局長會議，這個會議也說第一要務是糧食生產，專門找了幾個糧食生產重點省區來發言，其中有可能外間不解的兩匹糧食生產的「黑馬」新疆和內蒙古。

外界不大知道的是，新疆糧食單產連續兩年蟬聯全中國第一，內蒙古糧食產量則居全中國第五，增產量為全中國第二。

會議希望有更多地方，能成糧食生產的「黑馬」。主管官員說，如果中國自己糧食產量不穩，就得看別人臉色、用真金白銀去國際市場上換，那時候就不僅是錢的問題，更是安全的問題了。

農業專家說，「要毫不放鬆抓好糧食生產」的要求，來自習近平對中央農村工作會議作的批示，由之穩定糧油生產就成了農業和農村工作的第一要務。會議討論了《中共中央、國務院關於錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興的意見（討論稿）》，其間重要內容包括糧食生產和糧食安全，如順利通過修訂，就是稍後「一號文件」了。

國務院 新疆 習近平

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」民建中央主席郝明金公開露面

中國冰雪旅遊預計衝3.6億人次 最佳10城市出爐

