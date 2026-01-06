我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

高市早苗：續推中日穩定關係 未關上對話大門

中國新聞組／北京6日電

日本首相高市早苗5日率領內閣成員到伊勢神宮參拜，並在隨後的記者會上就日中、日美關係、安保政策等議題回應媒體提問。她說，日本將持續推動與中國建立建設性且穩定的關係，並未關上與中國對話大門。

記者詢問高市，她與美國總統川普日前通話商談訪美是否已有具體時程，以及她如何看待日中關係以及美攻擊委內瑞拉

高市表示，自她就任首相以來，日本始終秉持「全面推動戰略互惠關係」的方針，致力構築具建設性且穩定的日中關係。她提及日中存在多項懸而未決的課題，更有必要保持溝通管道暢通，日本並未關上與中國對話的大門，未來也將持續在國家利益觀點下，與中方進行必要意見溝通。

日美關係方面，高市表示，日本與美國在各層級持續進行緊密溝通，美國政府也多次重申對「日美同盟」的堅定承諾。她說，近期與川普的電話會談中，已再次收到訪美邀請，雙方同意就今年春季的訪問行程展開具體協調。

對於美國日前對委內瑞拉發動軍事行動並逮捕委國總統馬杜洛，高市表示，她已指示相關單位優先確保當地日本國民安全，並與相關國家密切協調。她說，日本一貫主張委內瑞拉應盡速恢復民主，將基於自由、民主、法治等基本價值與七大工業國集團及區域國家密切合作，持續推動委內瑞拉恢復民主，促進局勢穩定。

談及安全保障政策，高市指出，與2022年上次修訂安保三文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）時相比，國際局勢已發生巨大變化。她說，在印太地區，中國與北韓軍事力量持續增強，中俄、俄國與北韓間合作不斷強化；各國也從俄羅斯入侵烏克蘭經驗中，開始加速因應無人機等新型戰爭型態，以及長期衝突的準備。為了以堅定決心守護日本獨立與和平，以及國民生命與生活，政府將以今年內完成三文件修訂為目標。

日本 委內瑞拉 北韓

上一則

免試換駕照 金鐘出現通宵排隊黨 港運輸署將推上網預約

下一則

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

延伸閱讀

法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志

法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志
中使館再度呼籲中國公民 近期避免前往日本

中使館再度呼籲中國公民 近期避免前往日本
美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了

美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了
高市早苗曝新年超高壓行程 忙搬家、應對國際事件

高市早苗曝新年超高壓行程 忙搬家、應對國際事件

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？