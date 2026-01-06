晤李在明 習近平談抗日史：中韓應站歷史正確一邊

中國國家主席習近平(前右二)與夫人彭麗媛(前右一)5日晚在人民大會堂北大廳為李在明(前左一)與夫人金惠景(前左二)舉行歡迎儀式。圖為李使用習去年11月訪韓時贈他的小米手機玩自拍。(歐新社)

中韓元首「習李會」5日在北京登場，中國國家主席習近平 提及兩國抗日歷史，籲南韓 作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果。南韓總統李在明 表示，此次會談將為今年成為韓中關係「全面復甦元年」創造重要契機，將與中方謀求實現朝鮮半島和平可行方案。李在明並表態堅持「一個中國」。

在中日關係緊張、東亞局勢不穩之際，李在明今年首訪選擇中國，在北京與習近平會談並共同見證兩國簽署15份合作文件，其中包括14份諒解備忘錄簽署，以及一份關於把在韓中國文物送回中國的文件，涉及一對目前收藏於南韓澗松美術館的清代石獅。

韓聯社指出，這是兩位領導人去年11月1日在亞太經合組織（APEC）慶州峰會舉行會談後的第二次會晤。會談從下午4時47分開始，共持續90分鐘。

據參考消息網分析，這個看似普通的文化行程，實則是一次精心設計的政治表態。2026年是南韓獨立運動家金九誕辰150周年，也是大韓民國臨時政府上海舊址設立100周年。李在明選擇在這個地點與中國共同追溯「抗日」歷史記憶，是在向日本發出明確信號：歷史問題並未翻篇。

據中方發布，習近平會談時指，他和李在明已兩次見面並實現互訪，體現雙方對中韓關係的重視，應不斷增進互信，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。他提到，中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，要在人工智慧、綠色產業等新興領域打造更多合作成果。

就區域情勢，習近平稱，中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。他提及80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利，今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。

中國國家主席習近平（右）5日在北京會見南韓總統李在明（左）。（美聯社）

針對全球經濟，習近平說，作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

據中方發布，李在明指，韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，感謝中方對韓方在華獨立運動舊址的保護。韓方高度重視對中關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關系，共同開闢兩國關係發展新局面。李在明並稱，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。