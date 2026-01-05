馬杜洛被捕後 中國學者：警惕美國「新殖民地主義」

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，美國近期對委內瑞拉採取的手段，已遠超越過去帝國主義的範疇，更像是「新殖民地主義」策略。圖為1月4日在委內瑞拉首都，人們舉著馬杜洛的畫像參加遊行，呼籲美國釋放他。（路透）

2026年伊始，美國就突襲委內瑞拉 、強行控制委國總統馬杜洛。對此，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，以前美國還搞「顏色革命」、扶植反對派那一套，但白宮 現在則是想直接控制委內瑞拉。他認為，這已經遠遠超越過去帝國主義的範疇，更像是早期的殖民主義或者說「新殖民地主義」策略。

鄭永年說，川普 對自己的聲索追求很執著。「比如他要加拿大、格陵蘭島，以前大家覺得是玩笑話，現在看，可能真這麼盤算。」鄭永年提醒各國應注意美國「新殖民地主義」的風險：沒有利益的地方他們不去，有利益的地方就要直接掌控。

針對美國這次在委內瑞拉的軍事行動，人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」4日晚間發布對鄭永年的專訪。鄭永年表示，如果不論「道德」，僅就國際秩序而言，美國的舉動再次說明他們認為大國的秩序凌駕於國際法之上。

「用軍事手段強行把他國領導人抓走，赤裸裸就是武力展示」，鄭永年說。

在開了委內瑞拉這個「先例」後，川普是否會繼續敲打那些「不聽話」的小國領導人？對此，鄭永年指出，這次並非什麽「先例」，美國在這方面做得多了：伊拉克戰爭抓海珊、利比亞的格達費，1980年代末打進巴拿馬直接抓走總統諾瑞加，以及定點清除伊斯蘭革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼等，類似舉動美國從未間斷過。

鄭永年表示，對拉美來說，委內瑞拉絕對不是最後一個受影響國家。美國要深入嵌入，就會徹底改變當地秩序。

鄭永年指出，如美國新戰略所言，西半球是美國一定要控制的勢力範圍。跟在烏克蘭開採礦產、簽礦產協議不同的是，白宮現在想直接控制委內瑞拉的經濟。

他認為，按照殖民主義的理解，美國不一定希望委內瑞拉由親美的人控制，而可能直接參與行政管理、控制經濟命脈。美國國務卿魯比歐規畫的所謂的「臨時機制」，就是新版殖民地主義，至少在所謂的「過渡時期」新殖民地主義的可能性很大。

委內瑞拉以及拉美的能源、關鍵礦產豐富，是美國發展所需，鄭永年預期，下一步美國還會有所動作，從而牽動美國與拉美、美國與其他大國的關係。「在他們（川普政府）看來，如果後院國家跟自己的競爭對手走太近，就必須出手整治。」

鄭永年說，川普已經對古巴、哥倫比亞、伊朗等國發出警告，而這會帶來結構性的深刻變動。他強調，「不要低估川普」，在川普看來，後院不能被反美力量控制，而美國的帝國主義還能激起美國民眾的愛國主義、民族主義乃至民粹主義。

他指出，國際關係的「叢林法則」又回來。二戰之後的世界秩序已經實質性解體。「秩序沒有了，就是無政府狀態。光抗議沒用，其他國家要考慮的是怎麼保護自己的利益。」而美國下一個目標國，可能本身就有很多親美「內奸」。

鄭永年預期，如果美國今年中期選舉民主黨再敗，美國將會更加「右轉」，對拉美的政策會更強硬。如果美國真從其他區域退出，把注意力大量投射到拉美，瞄準拉美能源、關鍵礦產、戰略支點等作用，拉美的政治版圖將進一步改寫，但拉美不會成為另一個「火藥桶」，因為沒有一個拉美國家可以武力對抗美國。