委國直擊／中企停業、物資短缺 返中航班1/16才起飛

委內瑞拉當地民眾排隊買生活物資。（取材自中新經緯）

美國3日派兵突襲逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛夫婦，委國首都卡拉卡斯部分地區遭到美軍轟炸，當地華人 擔心未來可能面臨物資短缺困境，考慮前往鄰國暫避風頭。卡拉卡斯華人商會會長聶均常表示，被轟炸地帶目前停水停電，中國大使館 已通知當地所有中資企業暫時歇業。

綜合羊城晚報、大公報等媒體報導，委內瑞拉華僑及入籍華人中，超過90%來自廣東，而這當中又有90%以上是恩平人。廣東恩平籍的僑界領袖聶均常表示，目前卡拉卡斯的中國僑民暫時沒有傳出人員傷亡。

聶均常提到，由於近日正值新年假期，美軍攻擊行動發生時，當地很多中資企業都放假了。此後，中國大使館通知所有中資企業暫時不要開業，有什麼事就聽從大使館及僑社的指令。

聶均常說，目前卡拉卡斯被襲擊的地方已經停電停水，居民生活上受影響比較大，他已透過華僑商會的微信群呼籲僑民們儘量不要上街。

另一名當地華人Olly指出，目前卡拉卡斯「整體比較平靜」，「但也有不安」。3日白天她出門購買食材，發現街道上空空如也，許多超市已經不營業了；在一些營業的超市外，民眾們排起超長隊伍，搶購食材和生活用品，但當地並沒有十分混亂，「人們比較有秩序，但還是能感受到一些緊張的氣氛」。

Olly擔心隨著現有物資不斷消耗，新物資可能無法運送進卡拉卡斯，「未來數日可能面臨物資短缺的困境」。當地人開始討論如何度過這段時間，或是想辦法前往鄰國暫避風頭。

美國這場攻擊導致空中航班大亂，中國唯一直飛委內瑞拉的航班也被取消，但目前從委內瑞拉返回中國的航班仍顯示正常，起飛時間為1月16日。

另外，有民眾原本要搭乘3日凌晨從波多黎各聖胡安機場飛往美國費城的航班，登機後卻被趕下飛機，乘客們追問機組人員為何臨時取消航班時，只得到「去看新聞吧」的回答。