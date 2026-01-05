2026美中博弈／川普打撲克、習近平下圍棋

美中關係示意圖。（路透）

展望2026年，在地緣政治、經濟走向與政治意識形態上，有幾個趨勢，有些是決定性的，譬如全球化已告終，有些如中美競爭雖然持續，但已進入更微妙的階段。

其一，地緣政治變化還是主軸；美中競爭雙方不是劍拔弩張，而是以自己的思維在鬥智，若用遊戲作比喻，川普 的談判手法更像撲克，力求積累一場場零散勝利，習近平則是在下圍棋，以長期戰略，換取最後的勝利。

美對中改採地緣經濟競爭

美國現在對中國已經不採取政權更迭的方式，敵意有所減輕，但本質上仍是遏制政策，只是由地緣政治換成地緣經濟競爭，川普在2025年用關稅為手段，對北京進逼，他表現出自己手握好牌，向對手施壓。如果對手不屈服，他就加大威脅力度。

但是習近平自從2019年與川普交過手後即痛定思痛，在關鍵領域布局，下出稀土、大豆等關鍵「棋步」，如同圍棋一般，擋下川普殺著，在川普第二任的第一年，中國反而要比過去更有籌碼迎戰，勝負取決於耐心和長期戰略，而非瞬間爆發力。

在2026年，兩人將見面至少四次，會有多次交手機會，但照此發展，川普勝算渺茫。其實要與中國抗衡，必須像圍棋一樣，從長遠視角布局。但是美國政策往往受到國內政局牽扯：2026年11月的期中選舉、2028年的總統大選，都會有短期政治考慮，不能像大陸領導人可以長期當政，而經濟更可以用五年為規畫時間。

雖然大陸展現出擅長於圍棋式的長期戰略，但現實中未必真的能如此。過去的大躍進、文化大革命等時期，由於獨裁的決策，往往會有意想不到的大錯誤、大失敗，近年來的戰狼外交，還只是中型錯誤而已，未來政治繼承的過程是否順遂，更是最大的懸念，也許提前會在2026年就會顯現出來。

全球化退場、AI 泡沫危機

其二，世界經濟趨勢，從2025年開始，全球化正式退場，大國如美國、中國與歐盟，因為有足夠經濟規模，進入堡壘經濟，而小國資源不足，仍然需要外貿，被迫必須依附集團經濟。

尤其是美國在2025年開始的保護主義式關稅，2026年恐將變本加厲，歐盟與中國大陸雖然極力希望維持貿易自由化，但是地緣政治競逐加強，各經濟體都想通過減少對外貿易和供應鏈依賴、積累外匯儲備、強化技術本土化，以減少外部的風險。

2025年美國經濟第三季以年率計算成長了4.3%，遠遠超過經濟學家的預期，也遠超前幾季，但矛盾的是，12月消費者信心指數卻跌至五年來的第二低點。這也反映在，華爾街股市雖然欣欣向榮，但是美國經濟問題卻日益嚴重，尤其貧富差距加大，呈現明顯的「K型」特徵，由於房租、食品和托兒費用高昂，低收入消費者被迫承受了通貨膨脹的影響，持有股票比率最高的20%的人，對經濟的信心指數高漲，但未持有股票的人，信心則普遍下降。

尤有甚者，AI軍備競賽更掩飾了這個差距；美國經濟2025年基本面並不好，但股市大多頭，靠的是各企業對AI的鉅額投資而撐起來的，AI投資貢獻上半年GDP增長將近一半，微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta等科技巨頭資本支出全年共計3440億美元，達GDP的1.1%。

各大企業患上「錯失恐懼症」，擔心錯過這股AI浪潮，企業有被淘汰的危機，所以瘋狂追逐AI算力的擴充，但其中的危險是，今年若是AI泡沫破滅，股市可能大幅下跌20~30%，經濟一夕之間可能從正成長變成衰退。

歐極左、極右翼 夾擊中間派

其三，世界政治思潮，由於非法移民 與經濟萎縮，極右翼抬頭，不僅美國的川普在2024年年底捲土重來當選美國總統，2025年歐洲右翼也開始崛起，包括德國另類選擇黨、法國國家陣線、以及英國改革黨，雖然目前西歐極右翼還未成氣候，但是經美國「革命輸出」大力支持，2026年會是他們羽翼漸豐、積蓄力量的一年。

相對的，與之抗衡的也有極左翼興起，在法國，梅蘭雄領導的「不屈法國」就是對應國家陣線而生的極左派，這兩股政治勢力，把傳統的中間偏右與中間偏左的政黨，都擠出政壇；而美國紐約市長選舉，打著社會主義的曼達尼當選，更被認為是左派的新指標。

但對全球意識形態影響最大的，仍是美國，近日公布的美國「國家安全戰略報告」對歐洲批評尤為尖銳，將歐洲描述為正陷入國家認同危機，甚至警告可能面臨「文明消亡的前景」。文件聲稱，數十年內，移民問題將動搖其價值觀與對美國同盟的認同，並呼籲支持歐洲的「愛國政黨」，實際上指的是包括法國國民聯盟、德國另類選擇黨與英國改革黨在內的右翼民粹勢力，提出「在歐洲各國內部培養對歐洲當前發展軌跡的抵抗力量」（實為政權更迭）的目標。

這三個趨勢事實上相互影響，地緣政治衝擊全球化經濟，而全球經濟萎縮又助長極左與極右勢力興起，如果說2025年是變動不定的一年，2026年絕對不會更平靜。