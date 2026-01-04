「習李會」前 北京開出4要件 定調南韓是「戰略夥伴」

南韓總統李在明（右）4日啟程訪問中國，將與中國國家主席習近平（左）會談；圖為去年習近平出席亞太經合會與李在明在交接環節上握手。（新華社資料照片）

南韓 總統李在明 4日起訪問中，將進行「習李會」。根據台灣的情資單位透露，中方對「習李會」開出四項會談要件與四項相應承諾。有國安人士分析，中國要阻止南韓在印太扮演更積極的角色，因此北京要在這次「習李會」定調中國與南韓是「戰略夥伴」，削弱美、韓、日同盟，或印太民主國家形成的民主同盟。

根據台灣的國安單位掌握，中方對韓方提出四項會談要件：要求南韓跟習近平會面時，必須公開重申遵守中國的「一中政策」，且必須發表在雙方新聞聲明；承諾與美國國防工業合作相關產品，如軍事船艦等，不得運用於印太區域；承諾拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統；承諾反對駐韓美軍在區域內的任務擴大。

中方也將提出四項承諾，包括正式解除對韓華集團子公司的制裁；廢止「禁韓令」，允許南韓演藝人員到中國演出；承諾倍數中客赴南韓觀光，預計上半年達去年基準的三倍，下半年提升至五倍；承諾協助爭取與北韓領導人金正恩對話，但不包括反對朝鮮半島非核化。

另據韓聯社報導，李在明訪中時會在7日參觀位於上海的大韓民國臨時政府舊址，此處也是許多南韓遊客的朝聖景點。韓國獨立運動曾得力於中華民國 政府在財力、物力、軍事訓練等方面的大力支持。

青瓦台表示，2026年是南韓獨立運動家金九（號白凡）誕辰150周年，同時也是「大韓民國臨時政府」上海舊址設立100周年，韓方將在上海紀念這些事件並回顧其歷史意義。

報導指出，大韓民國臨時政府於1919年4月13日在上海成立，當今南韓政府以1919年作為開國元年，正是從在上海的臨時政府開始算起。當地辦公地址幾經遷移，最終於1926年7月遷入了上海市馬當路現在的地址，使用至1932年，是臨時政府使用時間最長、保存最完整的南韓獨立運動遺址，被稱為「南韓民族獨立運動的聖殿」。

大韓民國臨時政府後來在日軍追捕下被迫撤出上海，輾轉多地，最終在1940年搬遷至重慶，在此成立南韓光復軍，加入中國抗日戰爭的國際縱隊。而在此之前，黃埔軍校早已開班專門訓練南韓的軍事人才。

根據中國歷史學者楊天石的研究，蔣中正帶領下的中國國民黨支持南韓獨立運動，對南韓獨立做出了貢獻，他在援助獨立運動過程中注意處理派系關係，促進了南韓愛國人士的團結。