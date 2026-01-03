防空、反導、反潛 052D導彈驅逐艦「婁底艦」亮相 全面升級

婁底艦。（取材自央視軍事）

中國解放軍 海軍又一艘052D型導彈驅逐艦亮相，成為2026年內首艘官宣服役的主力戰艦。央視新聞公開了中國海軍052D型驅逐艦家族中的「最新面孔」--舷號176的婁底艦，這艘第四批次建造的052D系列驅逐艦，採用了新體系和新架構，在雷達、武器系統和網路等方面都進行了改造提升，具備強大的區域防空、反導、對海打擊、反潛和編隊指揮能力等，將與054A型護衛艦和901型綜合補給艦等支撐起中國海軍三個航母編隊常態化的遠海存在。

據IT之家報導，作為中國052D型導彈驅逐艦家族的「新成員」，這艘婁底艦採取了新體系、新架構，無論從防空反導、對海打擊、以及編隊指揮、作戰能力，都得到進一步增強和提高，它既能對敵實現遠程的突擊和打擊，又能在防禦之中守護艦艇編隊安全。

據公開資料顯示，176婁底艦，2024年1月在大連造船廠下水，2025年11月正式入列南部戰區海軍，屬於052D系列驅逐艦已經服役的第33號艦。截至2025年12月31日，據傳為13艘的第四批次052D系列驅逐艦，已經有8艘正式列裝三大艦隊的6個驅逐艦支隊。

區別於此前入列的「052D型驅逐艦」（第一批次8艘和第二批次5艘）和「052DL型驅逐艦」（第三批次12艘）。主要不同在於730近防炮換裝成1130型近防炮，反隱形目標的米波雷達「晾衣架」換成「蒼蠅拍」，桅桿頂部機械掃描的「圓球」形狀雷達換成了電子掃描的「板磚」雷達。

目前，第四批次052D型驅逐艦，舷號和艦名以及入列的艦隊，分別為135達州艦（2024年11月，東部戰區海軍）、166渭南艦（2024年12月，南部戰區海軍）、125滄州艦（2025年5月，北部戰區海軍）等。

052D型驅逐艦，已成為6個驅逐艦支隊的主力，與055萬噸大驅共同構成「高端引領、中端規模化」的強大艦隊。與054A型護衛艦和901型綜合補給艦等，支撐起中國海軍三個航母編隊常態化的遠海存在，將重塑亞太地緣格局和海上力量的平衡，提高中國作為大國的國際影響力。

截至目前，如果只計算已經官宣的艦艇，包括這艘 剛官宣的052D婁底艦，中國海軍目前4000噸級以上主力驅護艦已經達到101艘。