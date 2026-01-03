中發布拉美政策文件 WSJ：暗示北京對美「寸步不讓」

巴拿馬運河是美中在拉美角力的重點之一；圖為貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）

中國近日發布近十年來首份針對拉美和加勒比地區的政策文件，計畫在該地區加倍施展影響力。此前美國總統川普 政府才發布的國家安全戰略 中影射中國，宣稱要「恢復美國在西半球的主導地位」，中國此舉被視為反制美國。媒體引述美國智庫分析，中國政策表明有意擴大在拉美的外交和經濟聯繫，將自己定位為美國的替代選項，從中國在當地發展政治等多方面影響力來看，中國在拉美的策略是對美國「寸步不讓」。

據華爾街日報（WSJ）報導，在2025年12月份美國國家安全戰略出爐不到一周後，中國也發布對拉美和加勒比政策文件，文件中提到「國際力量對比深刻調整」，這一說法常被中國領導人習近平用來指代美國全球霸權時代走向終結。地緣政治分析人士稱，這預示著中國打算繼續在美國的「後院」拉美地區施展影響力，中美將為爭奪該地區的影響力展開更多角力。

從削弱委內瑞拉 政權，到重新確立美國在巴拿馬運河的主導地位，在中國看來，美國正企圖通過亞洲軍事同盟體系對中國形成包圍，而中國在拉美的動作構成對美國戰略的反制，儘管力度相對溫和。

「該地區的大國競爭才剛開始」，戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies, 簡稱CSIS)的中國拉美政策分析報告指出。這家總部位於華盛頓的智庫表示，中國的政策計畫表明有意擴大在拉美的外交和經濟聯繫，並將自己定位為美國的替代選項；透過投資基礎設施、開採關鍵礦產、能源和其他自然資源，中國正在該地區獲得政治影響力。

與此同時，中國外交官也通過大使館與當地政治實力派接觸。中國已與拉美24個國家簽署共建「一帶一路」合作文件，而2017年以前這個數字是零。中國還取代美國成為許多拉美國家最大的貿易夥伴。

「中國的策略基本上是寸步不讓」，上述CSIS分析報告作者之一瑞安·伯格(Ryan Berg)表示。

川普對馬杜洛(Nicolás Maduro)領導的委內瑞拉政權表現出強硬姿態，這對中國的優先事項及中國與委內瑞拉建立「全天候戰略夥伴關係」的承諾構成初步考驗。

儘管中國對馬杜洛政權及其他被川普盯上的政府大多只是聲援，中國近日仍發出強硬信號：官媒央視展示一場涉及西半球的兵棋推演，釋出代表中國的紅方部隊在古巴和墨西哥周邊與藍方艦機對峙的模擬畫面。分析人士認為，這信號提醒人們，中國的意圖已不再純粹局限於經濟領域。