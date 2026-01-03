拉攏南韓…習2個月內2度會李在明 但南韓民調僅12%對中有好感

南韓總統李在明（右）4日啟程訪問中國，將與中國國家主席習近平（左）會談；圖為去年習近平出席亞太經合會與李在明在交接環節上握手。（新華社資料照片）

南韓 總統李在明 4日將啟程訪問中國，韓聯社等韓媒2日報導李在明相關行程，他5日將和中國國家主席習近平 會談，這是習近平與李在明在短短兩個月內的第二次會面，如此異常短促的間隔，顯示日中因台灣議題陷入緊張，北京意圖加強與首爾的關係。但南韓近日的民調顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比率只有12.9%。

本報系聯合報報導，李在明4日至7日國是訪問中國。南韓國家安保室長魏聖洛2日在記者會中簡報李在明的行程安排。對日前在中韓外長通話時，中方要求韓方恪守「一中」原則，5日的「習李會」會否談到此議題時，魏聖洛答道，韓方堅持尊重一中立場。

魏聖洛說，李在明5日將與習近平舉行雙邊峰會，兩位領袖將討論朝鮮半島和平及無核化事宜。除了峰會，李在明5日將出席中韓商務論壇，6日分別和中國國務院總理李強及中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。

此外，中日關係正處於多年來的最低冰點，分析人士指出，習近平邀請李在明自4日起進行國是訪問是一場精心布局，旨在南韓領袖訪日之前先一步鞏固兩國關係。

路透報導，分析人士指出，中日關係正處於多年來的最低冰點，此次訪問是習近平與李在明在短短兩個月內的第二次會面，反映出中方急於拉攏首爾鞏固雙方關係，並推動經濟合作與觀光交流。

韓國外國語大學政治經濟學教授康埈榮（Kang Jun-young）表示：「中國希望比以往更進一步強調南韓的重要性。」

他還說：「中國顯然在戰略上有所盤算，認為搶在南韓與日本再度舉行峰會前先行邀訪（李在明），對中方更為有利。」

而李在明政府曾表示，目標是「修復」與北京的關係，並承認中國是南韓最大的貿易夥伴。這一外交大轉向，旨在扭轉前任總統尹錫悅政府時期的韓中僵局，當時韓國與美日關係更為緊密，且批評中國對台政策。

但據「朝鮮日報」報導，南韓「朝鮮日報」和首爾大學近日進行的「國民意識調查」結果顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比率只有12.9%，比起2015年調查時的23.1%，跌幅將近一半。這項2025年的民調還顯示，有56.8%受訪者對中國抱持負面看法。

民調還提到，過去十年間，針對美國、中國、日本、俄羅斯個國家，南韓民眾僅對日本好感度上升。