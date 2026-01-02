北京控星鏈兩度危險抵近中太空站 擠占頻軌還被詐團利用

馬斯克的SpaceX星鏈占據多數近地衛星軌道。圖為2024年4月Vast公司的商業太空站連接到SpaceX的星鏈衛星網路。（美聯社）

隨著美中太空競賽白熱化，中國近日在聯合國 安理會阿里亞模式會議上指控，美國SpaceX 「星鏈」（Starlink）衛星嚴重擠占頻軌資源，還曾兩度危險抵近中國的太空站。中國方面還指控，「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

央視新聞報導、中國駐聯合國代表團網站當地時間12月29日，中國常駐聯合國代表在低地球軌道衛星（低軌衛星）問題安理會阿里亞模式會議上發言時，批評「個別國家」的商業衛星星座肆意擴張，缺乏有效監管，帶來顯著安全挑戰。

該代表接著舉美國富豪馬斯克的SpaceX「星鏈」計畫為例，稱「星鏈」在軌衛星逾1萬顆，嚴重擠占頻軌資源，增加太空器碰撞、產生太空碎片的風險。該代表並指控，「星鏈」衛星曾二度「危險抵近」中國太空站，迫使後者緊急避碰，對中國太空人 生命安全造成嚴重威脅。

該代表又指，前不久一顆「星鏈」衛星發生解體，產生100多枚碎片，嚴重威脅缺乏控軌能力的發展中國家航天器。

中國代表還提到，「個別國家」大量利用商業航天公司提供軍事偵察、戰場通訊等服務，甚至直接介入他國武裝衝突，加劇外空軍備競賽風險。此外，一些低軌衛星星座無視相關國家的法律規定，在他國上空和邊界私自開通訊號服務，成干預他國內政工具。

該代表再度以「星鏈」為例，指其衛星被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。他並呼籲「相關國家」對本國的商業航天活動加強監管，「回應國際社會關切」。

事實上，在中美近年不斷發射衛星結構下，糾紛已不斷產生。上個月，SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯即指控中國發射一批衛星事先未協調，導致在560公里的高度上，其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近距離接近，他呼籲所有衛星運營商在星鏈平台共享數據。

中國太空計畫 日程排滿

此外，中國近年積極推動太空工程，去年共實施92次太空發射，刷新紀錄，其中包含首次緊急發射神舟22號太空船到太空站。今年度中國的太空計畫更是「日程排滿」，除了天宮太空站的輪替外，還有新一代載人太空船「夢舟」首飛、發射嫦娥七號月球探測器等。