我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈

中國新聞組／北京2日電
中國將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，今年起加大出口管制；圖為銀礦坑的礦石。（美聯社）
中國將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，今年起加大出口管制；圖為銀礦坑的礦石。（美聯社）

中國從2026年元旦起加大白銀出口管制。中國官媒證券時報12月30日引述未具名業界人士透露，新措施形同將白銀出口比照稀土控管；白銀對美國工業與國防供應鏈至關重要。對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在X平台貼文說：「這可不是好事。」

中央社報導，中國日前公布一份名單，羅列44家獲准於2026、2027年依新制出口白銀的企業。將於2026年元旦上路的新規除管制白銀出口外，也包含鎢、銻出口；鎢、銻同樣是中國供應鏈高度主導，廣泛應用於國防與先進科技領域。

證券時報引述不具名業界人士指出，新政策正式將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，比照稀土般對出口設限。

美國財經新聞網CNBC報導，馬斯克日前在社媒X平台上回應一則關於北京即將對白銀出口設限的貼文時說：「這可不是好事。白銀在許多工業製程中都是必要材料。」

美國11月時將白銀列入國家關鍵礦物清單，理由包括白銀廣泛用於電路、電池、太陽能電池以及抗菌醫材；美國另一份分析報告指出，中國在2024年是全球最大白銀生產國之一，白銀儲量也名列前茅。

所幸，白銀分布在全球多國之間，第一大生產國是墨西哥，第二大生產國是秘魯，中國只排行第三。預期中國白銀管制出口對供應鏈的影響，將低於管制稀土的影響。

中國金融數據公司萬得資訊引述官方數據指出，中國在2025年前11個月出口超過4600噸白銀，遠高於同期進口量的220噸。

此外，中國商務部長王文濤在1日出刊的中共黨刊「求是」雜誌發表文章說，開創高水平對外開放新局面時，也要更加注重「築牢開放安全屏障」。中國敞開大門讓新鮮空氣進來的同時，也要「裝好紗窗，防範隨之而來的蚊蟲」。

王文濤說，要完善開放安全保障體系，並加快完善出口管制體系，推進出口管制對話交流合作，制修訂配套政策和規章制度，加強精準管控和調查執法。同時健全產業損害預警機制、貿易摩擦應對機制等，豐富貿易調查工具箱（指可用方式），完善貿易救濟制度。

中國將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，今年起加大出口管制。（路透）
中國將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，今年起加大出口管制。（路透）

供應鏈 稀土 馬斯克

上一則

中國跨年夜嚴控放煙花 多地出動警力抓捕 有人開年就領罰

下一則

解放軍對台軍演遭美日關切 中國防部：不接受干涉中國內部事務

延伸閱讀

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一
特斯拉秀數據 上季銷售悲觀

特斯拉秀數據 上季銷售悲觀
愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空
馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 AI訓練算力逼近2吉瓦

馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 AI訓練算力逼近2吉瓦

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭