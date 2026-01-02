「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈

中國將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，今年起加大出口管制；圖為銀礦坑的礦石。（美聯社）

中國從2026年元旦起加大白銀出口管制。中國官媒證券時報12月30日引述未具名業界人士透露，新措施形同將白銀出口比照稀土 控管；白銀對美國工業與國防供應鏈 至關重要。對此，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）在X平台貼文說：「這可不是好事。」

中央社報導，中國日前公布一份名單，羅列44家獲准於2026、2027年依新制出口白銀的企業。將於2026年元旦上路的新規除管制白銀出口外，也包含鎢、銻出口；鎢、銻同樣是中國供應鏈高度主導，廣泛應用於國防與先進科技領域。

證券時報引述不具名業界人士指出，新政策正式將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，比照稀土般對出口設限。

美國財經新聞網CNBC報導，馬斯克日前在社媒X平台上回應一則關於北京即將對白銀出口設限的貼文時說：「這可不是好事。白銀在許多工業製程中都是必要材料。」

美國11月時將白銀列入國家關鍵礦物清單，理由包括白銀廣泛用於電路、電池、太陽能電池以及抗菌醫材；美國另一份分析報告指出，中國在2024年是全球最大白銀生產國之一，白銀儲量也名列前茅。

所幸，白銀分布在全球多國之間，第一大生產國是墨西哥，第二大生產國是秘魯，中國只排行第三。預期中國白銀管制出口對供應鏈的影響，將低於管制稀土的影響。

中國金融數據公司萬得資訊引述官方數據指出，中國在2025年前11個月出口超過4600噸白銀，遠高於同期進口量的220噸。

此外，中國商務部長王文濤在1日出刊的中共黨刊「求是」雜誌發表文章說，開創高水平對外開放新局面時，也要更加注重「築牢開放安全屏障」。中國敞開大門讓新鮮空氣進來的同時，也要「裝好紗窗，防範隨之而來的蚊蟲」。