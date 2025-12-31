中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

中國外交部長王毅（右）2025年9月在北京和南韓外長趙顯（左）舉行會談。（新華社資料照片）

南韓 總統李在明 將於1月4日至7日對中國進行國事訪問，中國外交部長王毅 12月31日應約與南韓外長趙顯通電話，王毅表示，中韓關係重回正軌，中方重視並歡迎李在明到訪，他還提到，「面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，相信韓方會在台灣問題上恪守一個中國原則」。據中方引述，趙顯表示，韓方尊重一個中國立場不會改變。

王毅的上述談話，劍指去年11月日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」相關發言。南韓外交部也在1月1日發布韓中外長通話結果，聲明未提及台灣問題，但表示兩人談及東北亞局勢。

據中國外交部發布，王毅在通話中表示，在兩國元首戰略引領下，「中韓關係走出低谷、重回正軌，穩步呈現向好發展勢頭」。中方重視並歡迎李在明總統訪陸，相信在雙方共同努力下，此訪將推動中韓戰略合作夥伴關係取得新進展。

王毅表示，今（2025）年是抗戰勝利80周年。面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在台灣問題上恪守「一個中國原則」。

據中國外交部引述，趙顯表示，李在明高度重視對陸合作，堅定致力於發展韓中戰略合作夥伴關係。韓方願同中方密切配合，確保李在明訪華順利、成功。

根據南韓外交部聲明，李在明此次訪問是兩國新年伊始的首次國事訪問。雙方特別一致同意鞏固全面恢復韓中戰略夥伴關係的勢頭，並精心籌備，力求取得兩國人民都能切身感受到的實際成果。

聲明提到，兩人也就朝鮮半島和東北亞局勢交換了意見，並同意繼續努力促進該地區的穩定與繁榮。

南韓總統府此前發布，李在明將於1月4日至6日到訪北京，期間將與中國國家主席習近平舉行會談，並出席國宴、韓僑座談會等活動，6日至7日轉往上海訪問。這是「習李會」時隔2個月再度登場，顯示中韓關係正朝改善方向邁進。