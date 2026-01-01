科技話題帶領下… A股2025年封關 滬指創6年最大漲幅

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
2025年A股市場正式收官，A股全年「結構性牛市」特徵顯著。（路透）
2025年A股市場正式收官，A股全年「結構性牛市」特徵顯著。（路透）

中國A股在2025年呈現「先跌後升」，在科技話題帶領下，其中滬指全年累漲617點，漲幅18.4%，12月31日收在3968點，寫下六年來最大漲幅。恆指全年累漲5570點，漲幅27.8%。此外，人民幣對美元在岸、離岸人民幣雙雙突破「7」元，落在6.98元，全年分別升值4.4%、4.7%。

滬指31日漲0.09%，創紀錄11連陽，且創十年新高；深成指跌0.58%，創業板指跌1.23%。

盤面上，商業航太概念延續強勢，AI應用方向持續走強，教育、航空機場、文化傳媒等類股漲幅居前；醫藥商業、船舶製造、電池、石油、半導體等類股跌幅居前。

中美關稅戰於2025年年初開打，拖累滬指於4月上旬最低觸及3040點，之後回升至3300點附近，隨著中國推出多項措施支撐經濟，加上中國國家主席習近平與美國總統川普10月下旬舉行中美首腦會談，並達成多項共識，利多市場氣氛，大市急速拉升，在11月中旬升至年內最高位4034點，全年波幅993點。

展望後市，中金公司指出，收官日結構分化特徵延續，2026年震盪上漲行情仍將延續。中信證券表示，A股2026年邁向低波動慢牛，政策托底與長錢入市為核心驅動，上市公司淨利潤將持續改善。

恆指31日只有交易半日，中午收盤下跌224點，跌幅0.9%，收25630點。儘管收官日表現略低迷，但創下自2017年以來的最佳年度表現。綜合機構觀點，2025年港股大漲主因在「低估值+流動性寬鬆+AI產業爆點」三要素同時出現，疊加政策暖風與南向資金持續湧入，最終演繹成技術性牛市。

人民幣持續走強，在岸人民幣兌美元31日下午收6.989元，較上日升11基點或0.02%，創2023年5月16日以來新高。總結全年，在岸人民幣累計升4.43%，結束連續三年貶值的頹勢，並創五年來最大年度升幅；反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元，31日最高一度觸及6.9811元，截至下午報6.9821元；人民幣匯率中間價為7.0288元，較前一交易日上漲60個基點，創逾15個月新高，全年漲幅近2.3%。分析料2026年人民幣將繼續溫和升值，同時人民幣資產將迎來估值修復。

