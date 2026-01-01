我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

習近平新年談話提設立「台灣光復日」再喊統一不可擋

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平在新年賀詞裡指統一勢不可擋，還提及訂定「台灣光復紀念日」。（新華社）
解放軍圍台軍演宣告結束後，中國國家主席習近平發表2026年新年賀詞，在涉台部分指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，他也在兩場公開談話中，都提及了2025年中方設立「台灣光復紀念日」一事。

央視新聞聯播播出習近平的談話，全長約十分鐘。在涉台部分，習近平指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。上一年新年賀詞他則提到，「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。兩年談話內容相似。

習近平還提及，2025年「令人難忘」的是隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、設立台灣光復紀念日。他也表示，人工智慧大模型「你追我趕」，晶片自主研發有了新突破，以及中國首艘電磁彈射型航母「福建號」正式入列等。

習近平在全國政協新年茶話會上致詞時表示，2025年辦了不少「大事要事」，其中特別提到包括設立「台灣光復紀念日」，而這一議題被擺在西藏、新疆自治區慶典與港澳議題之前，凸顯其重要性。

他並說，2025年中國經濟「頂壓前行」，成長率預計為5%，經濟總量預計達人民幣140兆元(約20兆103億美元)，經濟、科技、國防實力與綜合國力躍上新台階。他還回顧是年「有效應對外部風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。他指，2026年是「十五五」開局之年，「中共中央已經對全年經濟社會發展和其他各項工作作出部署」。要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。

習近平昨也與俄羅斯總統普亭互致新年賀電。據新華社，習近平指出，「我願同普亭總統繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果」。普亭也表示願同習近平繼續就雙邊關係和重大國際問題保持密切聯繫。

至於兩岸關係，國台辦發言人張晗應詢時透露，會在今年第一場記者會上，「對2025年兩岸關係和交流合作情況進行回顧，對2026年兩岸關係進行展望」。

