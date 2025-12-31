從嚴治教 王滬寧會見佛協代表 要求「聽黨話跟黨走」

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
在河南少林寺前住持釋永信被查轟動一時後，全國政協主席王滬寧近日會見中國佛教協會領導層，除提及推進佛教中國化，還強調要落實全面從嚴治教，建設「政治上靠得住」的佛教人才隊伍，引導佛教界人士和信教群眾「聽黨話、跟黨走」

新華社報導，中國佛教協會第11次全國代表會議28至29日在北京舉行，來自全國的547名三大語系佛教界代表和106名特邀代表參加會議。會議選舉演覺法師為中國佛教協會會長，班禪額爾德尼·確吉傑布等人為副會長。

王滬寧29日會見佛協領導層時表示，中國佛教協會要加強思想政治引領，引導佛教界人士和信教群眾樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，不斷增進對包括中華民族、中共的認同，鑄牢中華民族共同體意識。

王滬寧並要求，推進「佛教中國化」，促進教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求。他還說，要建設「政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用」的佛教人才隊伍。

今年7月，釋永信被控涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，以及違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，遭多部門聯合調查，並遭註銷戒牒。有港媒稱，真正令釋永信踩到紅線的，是他在今年2月走進梵蒂岡，會見當時教宗方濟各。由於北京與梵蒂岡未建立正式外交關係，釋永信顯然超過了宗教互動的範圍。

