解放軍繞台軍演 外媒：現實性愈來愈強、行動愈發凌厲

中國新聞組／北京31日電
東部戰區30日晚間公布軍演畫面。（取材自「東部戰區」公眾號）
東部戰區30日晚間公布軍演畫面。（取材自「東部戰區」公眾號）

中國人民解放軍東部戰區12月29日開展「正義使命-2025」演習，此舉引起外媒高度關注。美國「紐約時報」發文解讀稱，軍演發生在美國宣布對台軍售和日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論之後，中方透過軍演向美日發出警告。此外，也有軍事評論員表示，此演演習「現實性越來越強，行動愈發凌厲」。

觀察者網報導，西方媒體特別關注到，軍演中展現的海空作戰力量表明，解放軍完全具備封鎖台灣周邊關鍵海空域的能力。其中，美國陸軍戰爭學院中國陸軍力量研究中心研究主任約書亞·阿羅斯特吉表示，解放軍的191遠程箱式火箭炮是一種靈活且性價比很高的武器，從捕獲目標到火箭彈出管的火力反應時間相比武器剛交付時縮短了三分之，「它們基本上可以在靠近海岸的任何地方發射，覆蓋台灣大部分甚至全部區域」。

路透援引分析人士的話稱，軍演展現解放軍遠程打擊和封鎖關鍵海空域的能力，台灣當局不可能通過購買武器「贏得軍備競賽」。

專注於研究中國軍事力量的美國分析師本·劉易斯則告訴「紐約時報」，東部戰區在軍演中展現快速抵近台灣、全面控制海域和空域的能力，「他們有能力在極短時間內，從相對常態化的部署狀態切換到演習狀態，甚至是作戰狀態」。

美國智庫「防務優先」亞洲項目主管萊爾·戈德斯坦也對路透表示，可以看到解放軍軍演的現實性越來越強，行動愈發凌厲，「購買更多武器聽起來像是靈丹妙藥，但實際並非如此，這是一場台灣當局不可能獲勝的軍備競賽」。

解放軍東部戰區於2025年12月30日發布的一段視頻，畫面顯示地面部隊的軍事裝備...
解放軍東部戰區於2025年12月30日發布的一段視頻，畫面顯示地面部隊的軍事裝備域進行遠程實彈射擊演習，射擊地點未公開。（路透）

針對外界普遍將此次軍演視為北京對台施壓，前美國國務院官員卻認為，軍演的「主要受眾」並非台灣民眾，而是美國、川普與日本。日本學者則研判，演習時間早已排定，無關軍售或日本，但考量中方需為明年川習會鋪路，演習或在年底前告終。

另外，解放軍此次軍演前恰逢美國宣布對台最大規模軍售，以及中日關係緊張。然而軍演開始後，川普卻試圖淡化軍演的所謂「威脅」，他在受訪時表示，並不擔心台海周邊局勢，自己與中方關係很好，相信中方不會對台開展軍事行動。

台灣外交評論專家也稱，川普淡化這次軍演除為明年「川習會」鋪路，更深層的因素可能是川普綜合過去經驗，認為短期內無法和中國脫鉤，美國沒必要和中國硬碰硬。

日本方面，笹川平和財團主任研究員山本勝向「朝日新聞」分析，這次大規模演習其實早在規畫中，因為如此大規模行動需長時間準備，所謂因軍售或「外部勢力干預」而臨時啟動說法，更像事後加上的理由。

北京街頭螢幕上播放中國正舉行的軍事演習新聞。（歐新社）
北京街頭螢幕上播放中國正舉行的軍事演習新聞。（歐新社）

