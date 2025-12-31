日智庫分析衛星影像：中國第4艘航艦 推測是核動力

日本 讀賣新聞29日報導，對中國正建造的第四艘航艦，日本智庫「國家基本問題研究所」在分析像船塢的衛星影像後，發現疑為圍阻體的結構物，與美國核動力航艦的圍阻體大小及位置相仿，推測這可能是中國的首艘核動力航艦。

從衛星影像分析，上述船塢在2月後放置角材，11月出現疑似船體一部分的結構物和兩個容器般的物體，邊長分別為14公尺及16公尺。

該智庫研究員中川真紀分析，這些結構物和美國核動力航艦的圍阻體大小及位置相仿。全球除了美國，法國也擁有核動力航艦。通常核動力航艦會配備兩座反應爐，一旦其中一座在海上故障，也能靠另一座反應爐維持動力。

中川研判，若解放軍 第四艘航艦的工期與第三艘「福建艦」差不多，可能於2030年代初期開始服役。

由於中國軍方早已將核動力技術用在潛艦上，因此具相關技術。解放軍現役三艘航艦均屬傳統動力，但為了於潛在的「台灣有事 」時，反制欲接近或馳援台灣的美軍，因此解放軍正打造遠洋航艦打擊群，且核動力航艦續航能力也比傳統動力的航艦更久。