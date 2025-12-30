中遠高層任中聯辦副主任 或解「巴拿馬港口」僵局

中國遠洋海運集團副總經理張勇已出任香港中聯辦副主任。消息人士指，張勇赴港的首要任務之一，不排除是處理香港長和集團的港口交易僵局。圖為貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）

港媒報導，中國央企中遠海運集團（COSCO）副總經理張勇已經出任香港 中聯辦副主任，他此行赴港的任務之一，是處理好香港首富李嘉誠家族出售巴拿馬等港口一事。

香港經濟日報引述消息報導，張勇已經接替祁斌出任中聯辦副主任。

報導表示，李嘉誠家族經營的長和集團計畫出售巴拿馬等全球43個港口，但交易仍處於膠著狀態，中遠海運是這場交易中的重要一方，有政商界人士預料，他赴港的任務之一，「是處理好長和這場交易風波」。

報導表示，這項交易涉及中國國家利益與安全，北京中央高度關注並展開反壟斷審查，中遠海運後來獲邀加入收購行列。

香港01報導，張勇是「十四五」規畫文件起草組成員，於2023年9月起擔任中遠海運副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問。他也曾任中央財經領導小組辦公室經濟二組副巡視員，經濟四局副巡視員、副局長；中央財經委員會辦公室經濟二局局長，秘書局長（兼管人事工作）、機關黨委常務副書記。

巴拿馬港口交易案可謂一波多折，長和出售巴拿馬等港口的交易原定於3月完成，涉資港幣228億元（約29億美元），買家是美國貝萊德集團（BlackRock）及義大利 地中海航運公司（MSC）組成的財團。中遠集團此前受邀加入貝萊德和地中海航運，成為交易合作夥伴。知情人士透露，北京當局最初僅要求中遠海運以「平等夥伴」參與收購案，如今要求中遠集團須獲得多數控股權。

而白宮 官員早前直言：「川普已明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，這違反了《美巴條約》（Hay-Bunau-Varilla Treaty），並危及美國的國家和經濟安全。」