我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

中國低價品轉銷 歐洲、東南亞學川普祭關稅

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國低價商品正大舉湧入歐洲與東南亞，而各國正在學川普祭出關稅措施，以保護自家市場，對中國祭出的反傾銷與反補貼調查也激增。（歐新社資料照片）
中國低價商品正大舉湧入歐洲與東南亞，而各國正在學川普祭出關稅措施，以保護自家市場，對中國祭出的反傾銷與反補貼調查也激增。（歐新社資料照片）

美國總統川普的關稅政策和中國產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊；被排除在美國市場外的中國商品，正以低廉價格湧入歐洲與東南亞，而各國正在仿效川普祭出關稅措施。

「日經亞洲」報導，這些國家已經開始或考慮祭出反制關稅，來保護自家市場。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾說，由於全球無法消化中國過剩產能，其他國家也將提高對中國出口商品的關稅。事實證明，他的預測正逐步成真。

墨西哥計畫自2026年1月起，對大約1400項、主要為中國產品的商品關稅稅率提高至最高50%；而越南則從今年7月起提高對中國鋼鐵的關稅，截至11月，越南的中國進口商品較去年同期增加23%。

歐洲也面臨中國製電動車大舉進軍市場的情況，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對當地媒體表示，若北京未對此作出回應，「我們歐洲人未來幾個月將被迫採取強硬措施」，例如加徵關稅。

今年1月至11月的數據顯示，中國輸美產品年減19%，但對歐盟（EU）與東南亞國家國協（ASEAN）出口分別成長8%與14%。儘管面臨川普關稅帶來的逆風，中國的貿易順差仍可望在今年首次突破1兆美元。

報導指出，中國正以低價策略主導全球市場。中國製客車出口至歐盟的單價在2年間下跌9%，出口數量卻大增50%。不僅如此，鋼鐵、電子零組件、太陽能板等產品價格全面下滑，使整體出口價格下降17%。

這些降價背後有中國政府龐大的補貼措施支撐。美國一家智庫分析，中國對產業的補貼約占國內生產毛額（GDP）的5%，是美國或日本的10倍。

中國新能源汽車（純電動車與插電式混合動力車）的產能估計將達3600萬輛，是國內市場需求的2倍。中國占全球製造業比重約30%，但消費僅占全球的13%。在青年失業率仍高達17%之際，中國政府只能持續透過大量出口來維持就業。

歐盟與加拿大已以違反世界貿易組織（WTO）規則為由，提高對中國製電動車的關稅，印尼等其他國家也正考慮採取類似措施。在WTO運作失靈的情況下，各國以關稅反制中國產能過剩的趨勢恐將持續。

關稅 電動車 歐盟

上一則

男遊雲南為拍照 搖樹致國家一級保護動物懶猴墜落

下一則

宇樹機器人誤踹男工程師「重點部位」 馬斯克「笑哭」了

延伸閱讀

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴
放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料
淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點
川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對