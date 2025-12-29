我的頻道

辦公室該長什麼樣？Cisco給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

中海警發布環台巡查路線圖 稱給台灣打上「中國結」

記者陳政錄／北京即時報導
中國海警發布此次環台執法巡查路線的示意圖。（取材自中國海警局）
解放軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，海警也在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域執法巡查。據中國海警局發布的「環台島執法巡查示意圖」，以紅色纜繩代表路線，中國官媒報導稱這是「給台灣島打了串中國結」，既是象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示「台獨」分裂勢力的「紅線」。

今天早前，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，「12月29日，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域開展巡查執法，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，檢驗了有效管控、高效執法能力」。

隨後，中國海警局發布稱海警艦艇編隊按「一個中國原則」環台島執法巡查的示意圖。圖中可見，中國海警1302編隊、1306編隊以及2203編隊、2204編隊沿台灣島北部、台灣島以東、台灣島南部以及台灣島西南四個方向呈圍島之勢航行，陸方還以紅色纜繩代表路線。

綜合中國官媒環球時報、央視新聞報導形容，「圈一個台灣繩（省），打一個中國結，結的是血脈，系的是統一」。

報導指，示意路線整體採用紅色纜繩造型，既是象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示「台獨」分裂勢力的「紅線」，而且「繩」與「省」同音，強調了「台灣就是中國的一個省」。

報導稱，圖中以中國結作點位標識，強調兩岸文化同根同源、同文同宗的事實。其中，位於台島以東的「盤長結」寓意永不分離，象徵兩岸不可分割；台島北部、西南的「藻井結」寓意秩序井然，象徵海警執法行動將依法懲治「台獨」分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定。

解放軍

巴拿馬拆除「中巴友誼」牌坊 北京震怒、要求徹底調查

