殲36第3架原型機試飛 1個傳統裝置消失 「研發超預期」

中國新聞組／北京29日電
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國第六代戰鬥機傳出新進展。據近日網傳成都飛機工業集團六代機新原型機短視頻，第六代戰機殲36（型號未獲官方確認）第三架原型機在一架殲10戰機的伴飛下完成了試飛，且不見此前兩架原型機的空速管裝置。有分析指出，這意味著殲36的研發速度遠超出外界預期。由於美國在「2025中國軍力報告」剛估計中國六代機要到2035年才入列，若此次殲36試飛為真，有分析預估中國六代機入列時間勢將提前，無異是打臉了美國的猜測。

據多個軍事自媒體報導，12月25日聖誕節當天，網上出現據信是殲36第三架原型機的試飛畫面，德國專家Andreas Rupprecht也在X平台分享了相似的視頻，並配文稱是中國今年的「聖誕驚喜」稱，殲36三架已知原型機在多個結構細節上彼此不同。此前第二架原型機於10月底曝光時，外觀已出現明顯變化，尤其是排氣口區域，顯示其在雷達隱身與機動性能方面的設計仍在持續改進。

據分析，從畫面來看，被稱為「銀杏葉」的殲36有多個亮點，其中最令人驚喜和意外的，就是前兩架原型機上的空速消失了，這說明中國六代機的研發和試飛工作進度非常快。

據明報引述分析指出，空速管也叫皮託管（Pitot tube），用於計算飛機的實時飛行速度。飛行速度直接影響了飛機的升力，並提供飛行員操縱判斷的重要指導。然而對於追求極致隱身性能的第六代戰機來說，皮託管會降低其隱身性能，進而拖累整體的戰鬥力。一般來說，皮託管在原型機上會首先使用，給測試過程提供各種參數，以便後期改進。

外界認為，取消皮託管代表戰機已找到更優方式來記錄數據。殲36皮託管的取消是一個重要標誌，證明六代機研發進度樂觀，至少在空氣動力學方面的驗證已經差不多了，接下來將進入系統測試和飛行性能優化的下一個試飛階段。

去年底，瀋陽飛機工業集團和成飛設計的第六代戰機首飛成功，據信型號分別為殲50與殲36。另有分析稱，今年9月網民拍攝到瀋陽的殲50新原型機，已經看不到傳統的皮託管。去年12月26日，殲36首次亮相僅數小時後，瀋陽飛機工業就發布了殲50的影像。分析稱，成飛與瀋飛的設計團隊除了向美國展示成果外，也希望互相向對方展示成果，是爭取中央批出更多研發經費的一種策略。

有分析指出，此次殲36試飛視頻流出，正值前不久12月24日美國五角大樓在聖誕節假期前發布了「2025年中國軍力報告」，其中承認了殲36和殲50兩款六代機的存在，並且認為該進行要「十七五」期間入列，也就是2035年。若此次殲36畫面為真，無異就是以某種方式回應了美國，若依照1年時間殲36就完成第三架試飛的進度來看，殲36入列時間大概率要提前了，估計2028年左右就有可能。比美國預計的要提前7年時間。

殲36的第一架原型機。（視頻截圖）
殲36的第一架原型機。（視頻截圖）

