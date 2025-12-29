澳洲人在中讀博 回鄉被罵間諜 澳洲安全情報組織找上門

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
2019年，莫里斯（左二）和北京大學的同學同遊長城。(取材自澎湃新聞／圖源：雪梨先驅晨報)
2019年，莫里斯（左二）和北京大學的同學同遊長城。(取材自澎湃新聞／圖源：雪梨先驅晨報)

「我不是間諜，為什麼澳洲安全情報組織（ASIO）認為我在中國的經歷是汙點？」澳洲人西婭拉·莫里斯（Ciara Morris）27日在雪梨先驅晨報發表一篇評論文章，講述了自己在澳洲所經歷的遭遇，「我只是在中國讀博，回澳洲就被罵是間諜」。具備中文語言能力的她，目前正在香港城市大學攻讀博士學位，研究「民族主義對公眾如何看待澳中關係的影響」。

觀察者網報導，莫里斯最近在坎培拉與澳洲國立大學的教授、智庫研究員和政府工作人員討論所研究的問題，結果不到兩秒鐘，就有人指責她是「間諜」。

一名高級政治幕僚在一次朋友聚餐上，第一次見到莫里斯，在得知她對中國感興趣後，就公開質疑她的國家忠誠度。莫里斯認為，無論這是不是玩笑，這些人屢見不鮮的言論反映了一個更廣泛的問題：對具備中國研究能力的澳洲人存在過度懷疑。

「如果你認為澳洲需要具備『亞洲能力』（Asia capability），那麼你一定也認為澳洲政府和更廣泛的勞動力隊伍需要那些曾在亞洲生活、學習和工作的澳洲人。」莫里斯表示，不只是她本人，這種感受對於華裔澳洲人來說可能更加糟糕，因為這些「玩笑」也帶有種族歧視的意味。

2019年，莫里斯在雪梨完成政府與國際關係專業的本科學位後，第一次前往亞洲地區，她到北京攻讀碩士學位，以便更多地了解中國。

一年後，當她回到澳洲時，就在家門口遇到了ASIO的官員。他們告訴莫里斯，鑑於其在中國的經歷，她不太可能通過「安全審查」，無法在澳洲政府工作，「如果聰明的話，就不要再回中國了」。

莫里斯說，不幸的是，像她身上這樣的經歷，並非個例。儘管如此，但莫里斯後來仍決定前往中國進一步深造。

作為一名澳洲人，她認為應該去了解這個位於北方、日益強大的超級大國，中國不僅是澳洲最重要的貿易夥伴，對澳洲這樣一個多元文化國家也具有重要的社會意義，而且莫里斯個人對中國本身也充滿興趣。

莫里斯認為，作為一個貿易國家，澳洲的繁榮昌盛完全取決於自身與世界的互動，尤其是與亞洲的互動。如果澳洲人繼續拿自己的學生開低俗的玩笑，汙蔑他們是「間諜」，那就是在自毀前程。

莫里斯最後表示，每隔幾年，同樣的聲音就會出現—我們需要更多接受過系統亞洲研究訓練的澳洲人。她呼籲，澳洲需要支持學生，讓他們願意學習亞洲知識，也需要重視具備「亞洲能力」的專業人士。

澳洲 間諜 種族歧視

