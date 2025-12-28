731部隊添罪證 月產10公斤攜鼠疫菌跳蚤 用中國人實驗

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
中國「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」宣傳教育與陳列部主任金士成，展示「731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供」史料 。（取材自央視新聞）
中國「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」宣傳教育與陳列部主任金士成，展示「731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供」史料 。（取材自央視新聞）

位於中國黑龍江哈爾濱的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，近日公布一份題為「731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供」的史料。筆供（書面供詞）中提到，該部隊為作研究蒐集跳蚤，「每月可產出10公斤跳蚤」，投放至感染鼠疫的老鼠身上攜帶病菌，用於細菌戰傳播。並關押200名中國戰俘，進行細菌、凍傷、毒氣活體實驗。

央視新聞報導，筆供詳細描述了跳蚤養殖的技術細節與規模，平房養殖區域溫度恆定在攝氏30度，以「空的燃油鐵桶+鐵絲網+白鼠」作為養殖裝置，透過「搪瓷浴盆+電燈驅避」的方式收集跳蚤，「每月可產出10公斤跳蚤」，這些跳蚤被投放至感染鼠疫的老鼠身上攜帶病菌，用於細菌戰傳播。

筆供中提到，該處「無窗戶，禁止無關人員進入，關押著大約200名中國戰俘，由憲兵在夜間押送至此」，實驗內容包括測試炭疽桿菌、傷寒桿菌、痢疾桿菌、霍亂弧菌、鼠疫桿菌等的致病力及劑量效果，明確提出「所有這些研究都伴隨著活體實驗」，還提到1945年1月，關東軍凍傷研究部門在海拉爾附近開展活人實驗；1945年7月，齊齊哈爾化學部隊在平房進行活人毒氣實驗。

筆供披露，731部隊曾在哈爾濱附近空曠地帶引爆裝有炭疽桿菌的炮彈，「統計受感染的人數與馬匹數量」，且明確使用活人作為實驗物件。

侵華日軍第731部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成表示，加藤恒則的筆供，從支隊指揮層面完整還原了海拉爾支隊的具體運作，進一步證實了731部隊「總部研發—支隊保障—實戰應用」的犯罪鏈條。

筆供中專門提到，「1945年6月東京方面下達了指示，停止一切關於細菌戰準備工作」，直接印證細菌戰是日本國家意志主導的犯罪行為，再一次證實細菌戰計畫、物資儲備、部隊部署都是受日本軍方高層統一指揮，是自上而下、有規模、有組織的國家犯罪。

加藤恒則筆供中的跳蚤飼養裝置示意圖。（取材自央視新聞）
加藤恒則筆供中的跳蚤飼養裝置示意圖。（取材自央視新聞）

同時，加藤恒則的筆供細化了細菌戰技術細節，公開了跳蚤規模化養殖的具體技術流程，為揭露731部隊細菌戰物資生產體系提供了直接依據。

筆供證實了731部隊的存在，還原了731部隊的組織體系與職能分工， 731部隊下設八個核心部門，地點集中於哈爾濱、平房及分支機構。平房特別軍事營區約3000人，其中10%為軍官和專業技術人員，其餘為軍事編制服役人員，形成「本部—部門—支隊」的犯罪證據鏈。

731部隊組織體系與職能分工揭露，下設八個核心部門。（取材自央視新聞）
731部隊組織體系與職能分工揭露，下設八個核心部門。（取材自央視新聞）

筆供中明確了731部隊五個地方支隊的分布：牡丹江、林口、孫吳、海拉爾、大連，其中海拉爾支隊規模較小，1944年12月加藤恒則赴任時，支隊已飼養500隻白鼠，1945年2月增至約1000隻，自4月起每月向總部輸送300隻白鼠。

筆供中明確了海拉爾支隊編制約120人，表面承擔防疫、水過濾設備維護等任務，實則以白鼠養殖、跳蚤培育為核心機密工作。海拉爾支隊設立初衷為「對蘇聯細菌戰的前進據點」。

