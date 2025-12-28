4上將1中將被拔人代資格 董軍沒事、馬興瑞仍下落不明

圖為2023年3月11日，在北京人民大會堂舉行的全國人大會議上，張又俠（前排）作為新當選的中央軍委副主席，與軍委委員（從左至右）張升民、 劉振立、何衛東、李尚福、苗華等委員共同宣誓。但到了現在，圖片中宣誓的高級將領只剩下張又俠、張升民和劉振立，其餘全部落馬。 （路透）

全國人大常委會27日發公告，宣布罷免中共 前軍委副主席何衛東等多位將領的全國人大代表資格，其中還包括兩名上將王仁華、張紅兵和一名中將王鵬，這三人是首度被官宣落馬。近日被傳可能「出事」的國防部長董軍，未出現在罷免名單；連續多次缺席政治局會議的政治局委員馬興瑞仍下落不明，有分析稱，由此判斷，中共總書記習近平定調明年更高標準反腐後，軍隊整肅恐像擠牙膏般一波接一波並更加凶猛，解放軍 高層落馬人數恐怕只會更多。

據公告，先前擔任中央政治局委員、中央軍委副主席的上將何衛東，以及曾任中央軍委政治工作部常務副主任的上將何宏軍，曾任中央軍委訓練管理部部長的中將王鵬，曾任中央軍委政法委書記的上將王仁華，曾任武警部隊政治委員的上將張紅兵，都已被罷免全國人大代表職務。五人中有四上將、一中將。

中國國防部長董軍。 （中新社）

近日被爆出可能已被免職並接受調查的國防部長董軍，未出現在罷免名單，但這是否就代表他「無事」仍待核實。

政治局委員馬興瑞。（中新社）

此外，中共政治局近日召開民主生活會，前新疆書記馬興瑞再度缺席引發關注。法廣報導稱，中共一年一度的政治局民主生活會發出兩個最明確的信號，一是檢視對最高領袖習近平的忠誠度，一是強化反腐，持續反腐，兩者相輔相成，忠誠度不夠，即成異類，即被視為腐敗之徒。連續多次缺席政治局會議的政治局委員馬興瑞仍下落不明，可能在以上兩方面「觸犯天條」了，但他是否真的落馬，還需等官宣確認。

此外，新晉升的中共軍委副主席張升民，27日經中國全國人大常委會批准，擔任共軍選舉委員會副主任。

公告並指各省已經補選出部分代表，包含山西省長盧東亮、內蒙古自治區主席包鋼、江蘇省長劉小濤、廣東省長孟凡利等。

近日的中共中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行。解放軍東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延晉升上將，當時有港媒分析稱，現場出席的上將僅有六人，相較上一次去年底晉升儀式約有20名上將出席，大幅短少。

法廣昨分析認為，中共政治局民主生活會以及同時召開的政治局會議釋放的信號是，明年將以「更高標準」、「更實舉措」推進全面從嚴治黨，重申反腐「一步不停歇、半步不退讓」，這意味著習近平為2026年新一波反腐行動定調，官員「落馬」人數恐怕只會更多。而中國軍方高層反腐情勢恐怕更形嚴重。而從解放軍報近日系列評論員文章，主旨圍繞學習年終政治局民主生活會和政治局會議展開，但語調更為肅殺，更為高調，既是為了表忠，也似乎預示著一場更嚴峻的軍隊整肅。