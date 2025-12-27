防未來與中國衝突 印度在喜馬拉雅大興土木

我的頻道

中國新聞組╱北京27日電

在美國總統川普掀起關稅戰、北京試圖拉攏新德里的同時，印度並未放鬆對中國的安全警戒。華爾街日報報導，印度正斥資數億美元，在喜馬拉雅山脈沿線大規模修建道路、隧道與簡易機場，為未來可能再度爆發的中印衝突提前布局。

報導指出，2020年中印邊境爆發流血衝突，造成雙方人員傷亡，也徹底暴露出全長約3540公里「實際控制線」沿線的脆弱性。相較中國多年來在邊境地區鋪設密集的鐵路與公路網絡，印度長期缺乏可供軍隊快速機動的基礎設施。衝突期間，中方能在數小時內增派兵力，而印度部隊卻往往需要數天甚至一周，才能沿著崎嶇山路完成增援。

曾負責印度北部拉達克地區後勤的辛格少將直言，這場衝突讓印度軍方意識到「必須徹底改變策略」。為此，新德里開始加快連結高海拔軍事哨所與偏遠居民點的工程，其中最具代表性的便是佐吉拉隧道。這項耗資逾7.5億美元的工程，位於海拔約3500公尺的山區，於2020年衝突後不久動工，全長約14.5公里，預計2年內完工。

隧道與新道路將使卡車運輸節省數小時，並讓全年補給成為可能。為此，超過千名工人須在攝氏零下40度的嚴寒環境中施工，同時克服通風與安全等工程挑戰。

數據顯示，印度國防部旗下的邊境道路組織預算，已從2020年的2.8億美元增加至今年的8.1億美元；同期印度整體軍費支出也成長近六成，達到800億美元。此外，印度已在邊境新建30多個直升機停機坪，並升級多座簡易機場，其中拉達克的穆德尼奧瑪空軍基地距離中國邊境僅約30公里。

分析指出，印度過去曾認為崎嶇地形與道路匱乏本身就是防線，但隨著中國持續強化邊境交通網絡，新德里已不再寄望「天然屏障」。華府智庫史汀生中心學者馬基認為，如今的基礎建設轉向，反映印度戰略思維的根本轉變，也顯示中印邊境的長期緊張態勢，短期內恐難以消退。

