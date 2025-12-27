我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府的關稅壓力下，中國以分散出口市場的對策，貿易順差提前突破1兆美元。(中新社)
川普政府的關稅壓力下，中國以分散出口市場的對策，貿易順差提前突破1兆美元。(中新社)

近年一些外國媒體唱衰中國，不過有美媒刊文指出，經濟學家今年初預測，美國總統川普的連任及出口商供應鏈多元化和業務外遷等趨勢，將對中國製造業的主導地位構成挑戰。然而到了年底，大家的看法徹底改變。中國敢於對抗川普貿易霸凌策略，保住了自身地位，仍是全球最有活力的「工廠」，AI人工智能）產業也帶動了外國投資者回歸，認為「忽視中國將是大錯特錯」。印媒則認為，中國的出口引擎成功經受住了川普關稅的風暴。

新華社報導，彭博資訊網站24日發表題為「跟我重複：永遠不要低估中國」的文章，文章指出，中國從今年初被經濟學家預測，中國將重蹈日本在1990年代的覆轍，然而到了年底，中國擺脫了困境，在科技、生物技術乃至國防領域都取得令人矚目的成就，而隨著AI熱潮推動香港股市創下四年來新高，外國投資者也正在回歸，文章認為有三點原因。

首先，中國對高等教育的重視開始見效。中國的人才儲備大幅增長，2022年，在全球排名前20%的AI研究人員中，有47%在中國完成了本科學業，遠遠高於美國所占的18%。這意味著，根據大數定律，創新突破勢必發生，而且中國在先進製造業方面仍然占據成本優勢。

其次，中國務實，AI領域的競爭就是一個很好的例證。美國追求通用人工智能，中國則推動該行業「突出應用導向」，力求把AI可能帶來的有利因素鎖定於加強製造業優勢且，如今，AI和自動化帶來的生產力提升已顯而易見，中國今年的貨物貿易順差已經達到創紀錄的1兆美元，超過德國和日本等出口強國。

第三，本土品牌已經抓住消費者的需求，在全球貿易中獲得機會。泡泡瑪特公司就是一個絕佳的例子，該公司的毛利率達到70%，是普通玩具製造商的2倍以上。「中國風尚」即將驚艷全球。

文章指出，令人費解的是，西方思想領袖為何在對世界第二大經濟體的認識上錯得如此離譜。有一點可以肯定：忽視中國將是大錯特錯，另一個真正重要的經濟超級大國只有中國。

另據阿拉伯聯合大公國通訊社報導，包括長江三角洲、粵港澳大灣區和京津冀地區在內的中國重點區域，今年前11個月均實現了外貿穩定增長。印度「財富管理」金融信息網報導，中國有能力塑造全球秩序未來的關鍵在於其經濟實力，並指中國的出口引擎成功經受住川普關稅風暴。

AI 川普 人工智能

上一則

西安-延安通車 中國高鐵運營里程破5萬公里 超越他國總和

下一則

宏福苑大火滿月「暖心故事」 公車司機化身「聖誕老人」尋童送禮

延伸閱讀

澤倫斯基周日帶「新20點計畫」會面 川普：沒我同意、他啥也沒有

澤倫斯基周日帶「新20點計畫」會面 川普：沒我同意、他啥也沒有
「送他們聖誕禮物」川普爆下令「殲滅」奈及利亞IS營地

「送他們聖誕禮物」川普爆下令「殲滅」奈及利亞IS營地
平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境

平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境
持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留

持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則