年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

川普政府的關稅壓力下，中國以分散出口市場的對策，貿易順差提前突破1兆美元。(中新社)

近年一些外國媒體唱衰中國，不過有美媒刊文指出，經濟學家今年初預測，美國總統川普 的連任及出口商供應鏈多元化和業務外遷等趨勢，將對中國製造業的主導地位構成挑戰。然而到了年底，大家的看法徹底改變。中國敢於對抗川普貿易霸凌策略，保住了自身地位，仍是全球最有活力的「工廠」，AI （人工智能 ）產業也帶動了外國投資者回歸，認為「忽視中國將是大錯特錯」。印媒則認為，中國的出口引擎成功經受住了川普關稅的風暴。

新華社報導，彭博資訊網站24日發表題為「跟我重複：永遠不要低估中國」的文章，文章指出，中國從今年初被經濟學家預測，中國將重蹈日本在1990年代的覆轍，然而到了年底，中國擺脫了困境，在科技、生物技術乃至國防領域都取得令人矚目的成就，而隨著AI熱潮推動香港股市創下四年來新高，外國投資者也正在回歸，文章認為有三點原因。

首先，中國對高等教育的重視開始見效。中國的人才儲備大幅增長，2022年，在全球排名前20%的AI研究人員中，有47%在中國完成了本科學業，遠遠高於美國所占的18%。這意味著，根據大數定律，創新突破勢必發生，而且中國在先進製造業方面仍然占據成本優勢。

其次，中國務實，AI領域的競爭就是一個很好的例證。美國追求通用人工智能，中國則推動該行業「突出應用導向」，力求把AI可能帶來的有利因素鎖定於加強製造業優勢且，如今，AI和自動化帶來的生產力提升已顯而易見，中國今年的貨物貿易順差已經達到創紀錄的1兆美元，超過德國和日本等出口強國。

第三，本土品牌已經抓住消費者的需求，在全球貿易中獲得機會。泡泡瑪特公司就是一個絕佳的例子，該公司的毛利率達到70%，是普通玩具製造商的2倍以上。「中國風尚」即將驚艷全球。

文章指出，令人費解的是，西方思想領袖為何在對世界第二大經濟體的認識上錯得如此離譜。有一點可以肯定：忽視中國將是大錯特錯，另一個真正重要的經濟超級大國只有中國。

另據阿拉伯聯合大公國通訊社報導，包括長江三角洲、粵港澳大灣區和京津冀地區在內的中國重點區域，今年前11個月均實現了外貿穩定增長。印度「財富管理」金融信息網報導，中國有能力塑造全球秩序未來的關鍵在於其經濟實力，並指中國的出口引擎成功經受住川普關稅風暴。