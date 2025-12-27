聞泰科技將赴荷維權 擬索賠557億 收回安世半導體控制權

聞泰科技與荷蘭安世半導體（Nexperia）之間的控制權爭議持續發酵。聞泰科技董事長楊沐透露，聞泰科技已在荷蘭啟動多項法律程序，包括可能尋求國際仲裁，索賠金額最高或達80億美元(約557億人民幣)。

上海證券報報導，楊沐在26日召開的2025年第五次臨時股東會上明確表示，公司維護自身合法權益的立場堅定不移，任何真正的解決方案，都必須以恢復聞泰科技作為股東的完整權利，以及對安世半導體的合法控制權為前提。公司計畫於2026年1月，借助在荷蘭舉行的第二次聽證會，重申立場並展開積極維權行動。

楊沐說，荷蘭政府的干預行為違反了《中荷雙邊投資保護協定》，公司於10月15日提交了爭議通知，如果問題在六個月內得不到解決，公司將尋求國際仲裁，索賠金額或高達80億美元。與此同時，公司仍保持理性態度，主動向安世荷蘭方面釋放協商信號。上周，聞泰科技已與荷蘭企業法庭指派的安世半導體獨立董事及股權託管人展開首輪會談，雙方就關切問題進行了溝通，並同意繼續保持對話。

報導指出此次風波源於荷蘭方面的行政干預。今年10月，荷蘭企業法庭裁定對安世半導體實施臨時緊急救濟措施，包括託管股份、限制中方董事職權等。此後，安世荷蘭陸續採取限制資金撥付、暫停向安世中國供應晶圓等措施，對企業正常經營和全球供應鏈 穩定造成衝擊。

針對斷供風險，楊沐表示，安世中國正依法推進「生產自救」，同步拓展國內外晶圓供應商資源，相關測試與驗證工作正在進行，預計於2026年一至二季度完成新供應商導入，以保障產能與市場供應穩定。

中國商務部 亦多次就此表態，指出問題根源在於不當行政干預，呼籲撤銷相關行政令，為企業協商創造條件，盡快恢復全球半導體產供鏈秩序。聞泰科技方面強調，將在合法框架內全力維權，同時持續尋求通過對話實現長期、可持續的解決方案。