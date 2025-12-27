我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

聞泰科技將赴荷維權 擬索賠557億 收回安世半導體控制權

中國新聞組╱北京27日電

聞泰科技與荷蘭安世半導體（Nexperia）之間的控制權爭議持續發酵。聞泰科技董事長楊沐透露，聞泰科技已在荷蘭啟動多項法律程序，包括可能尋求國際仲裁，索賠金額最高或達80億美元(約557億人民幣)。

上海證券報報導，楊沐在26日召開的2025年第五次臨時股東會上明確表示，公司維護自身合法權益的立場堅定不移，任何真正的解決方案，都必須以恢復聞泰科技作為股東的完整權利，以及對安世半導體的合法控制權為前提。公司計畫於2026年1月，借助在荷蘭舉行的第二次聽證會，重申立場並展開積極維權行動。

楊沐說，荷蘭政府的干預行為違反了《中荷雙邊投資保護協定》，公司於10月15日提交了爭議通知，如果問題在六個月內得不到解決，公司將尋求國際仲裁，索賠金額或高達80億美元。與此同時，公司仍保持理性態度，主動向安世荷蘭方面釋放協商信號。上周，聞泰科技已與荷蘭企業法庭指派的安世半導體獨立董事及股權託管人展開首輪會談，雙方就關切問題進行了溝通，並同意繼續保持對話。

報導指出此次風波源於荷蘭方面的行政干預。今年10月，荷蘭企業法庭裁定對安世半導體實施臨時緊急救濟措施，包括託管股份、限制中方董事職權等。此後，安世荷蘭陸續採取限制資金撥付、暫停向安世中國供應晶圓等措施，對企業正常經營和全球供應鏈穩定造成衝擊。

針對斷供風險，楊沐表示，安世中國正依法推進「生產自救」，同步拓展國內外晶圓供應商資源，相關測試與驗證工作正在進行，預計於2026年一至二季度完成新供應商導入，以保障產能與市場供應穩定。

中國商務部亦多次就此表態，指出問題根源在於不當行政干預，呼籲撤銷相關行政令，為企業協商創造條件，盡快恢復全球半導體產供鏈秩序。聞泰科技方面強調，將在合法框架內全力維權，同時持續尋求通過對話實現長期、可持續的解決方案。

商務部 供應鏈

上一則

防未來與中國衝突 印度在喜馬拉雅大興土木

下一則

3小時縮至20分鐘…22公里貫穿天山 世界最長高速路隧道通車

延伸閱讀

荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚

荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚
安世爭議有解？ 中商務部：已對民用晶片出口予以豁免

安世爭議有解？ 中商務部：已對民用晶片出口予以豁免
Lululemon換帥在即 維權投資人Elliott建倉逾10億美元 可能引薦人選

Lululemon換帥在即 維權投資人Elliott建倉逾10億美元 可能引薦人選
沒想到中國真的叫停晶片出口 荷蘭經長：措手不及

沒想到中國真的叫停晶片出口 荷蘭經長：措手不及

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則