「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

近期，美國「斬殺線」成為熱議焦點，相關話題屢次登上社交平台熱搜榜。號稱世界燈塔的美國，卻出現一條讓普通人從中產返貧並且永遠無法翻身的「斬殺線」，這一現象不但被廣大在美留學生 感知，也被很多人在美國社交媒體上「曬傷疤」，稱其正在這條「斬殺線」邊緣掙扎。不少中國網友表示，看到美國這個「斬殺線」現象，三觀都被震碎了。

北京日報報導，「斬殺線」源於網路遊戲術語，特指BOSS血量降低到臨界值以下，就可以被秒殺。

美國的「斬殺線」現象則是指由於長期的財務緊張狀況，讓美國部分中產人群處於脆弱的狀態。一旦遇到生病、意外或者官司，就可能出現財務破產，生活質量持續跌落，最終淪為流浪漢。在社交媒體上，還出現了部分所謂「滿血斬殺」的案例，如一些美國明星和富豪因為各種原因突然破產，流落街頭。根據美國媒體的數據，美國流浪漢的平均生存時間是三到五年。

近日，相關話題在網上被一些留美多年的華人 和留學生以直播聊天的方式帶火了。他們中有人因參與慈善活動，或因學術研究有機會接觸到美國底層普通人，從而近距離觀察到了大量美國中產階層破產後的糟糕境遇。

據報導，美國長期以來充當世界警察，打著人權旗號，肆意干涉他國內政甚至不惜引發戰爭。今年以來，又多次掀起貿易戰 關稅戰，攪動世界經濟。「斬殺線」現象，充分暴露了美國內部的嚴重民生和社會問題。在這種情況下，美國政府還擺著老大帝國的架子，四處出擊攪動世界局勢，讓美國很多有識之士直呼看不懂。哥倫比亞大學教授傑弗里·薩克斯等學者就曾多次公開呼籲美國停止干涉其他國家，把精力放到解決國內民生問題上來。美國與其到處指手畫腳，不如先照顧好自己的人民。

報導稱，回顧過去，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧。「十四五」期間，中國教育、醫療、文化、社會保障等公共服務邁上一個新台階，人民生活品質持續提升。再看「十五五」規畫建議，「人民至上」這一理念分量最重、貫穿始終。

有網友形象地指出，發展進程中不該有「斬殺線」。穩穩托舉起每個人的獲得感、幸福感和安全感，才是一個國家發展的最終目標和意義所在。