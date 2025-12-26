「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）
近期，美國「斬殺線」成為熱議焦點，相關話題屢次登上社交平台熱搜榜。號稱世界燈塔的美國，卻出現一條讓普通人從中產返貧並且永遠無法翻身的「斬殺線」，這一現象不但被廣大在美留學生感知，也被很多人在美國社交媒體上「曬傷疤」，稱其正在這條「斬殺線」邊緣掙扎。不少中國網友表示，看到美國這個「斬殺線」現象，三觀都被震碎了。

北京日報報導，「斬殺線」源於網路遊戲術語，特指BOSS血量降低到臨界值以下，就可以被秒殺。

美國的「斬殺線」現象則是指由於長期的財務緊張狀況，讓美國部分中產人群處於脆弱的狀態。一旦遇到生病、意外或者官司，就可能出現財務破產，生活質量持續跌落，最終淪為流浪漢。在社交媒體上，還出現了部分所謂「滿血斬殺」的案例，如一些美國明星和富豪因為各種原因突然破產，流落街頭。根據美國媒體的數據，美國流浪漢的平均生存時間是三到五年。

近日，相關話題在網上被一些留美多年的華人和留學生以直播聊天的方式帶火了。他們中有人因參與慈善活動，或因學術研究有機會接觸到美國底層普通人，從而近距離觀察到了大量美國中產階層破產後的糟糕境遇。

據報導，美國長期以來充當世界警察，打著人權旗號，肆意干涉他國內政甚至不惜引發戰爭。今年以來，又多次掀起貿易戰關稅戰，攪動世界經濟。「斬殺線」現象，充分暴露了美國內部的嚴重民生和社會問題。在這種情況下，美國政府還擺著老大帝國的架子，四處出擊攪動世界局勢，讓美國很多有識之士直呼看不懂。哥倫比亞大學教授傑弗里·薩克斯等學者就曾多次公開呼籲美國停止干涉其他國家，把精力放到解決國內民生問題上來。美國與其到處指手畫腳，不如先照顧好自己的人民。

報導稱，回顧過去，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧。「十四五」期間，中國教育、醫療、文化、社會保障等公共服務邁上一個新台階，人民生活品質持續提升。再看「十五五」規畫建議，「人民至上」這一理念分量最重、貫穿始終。

有網友形象地指出，發展進程中不該有「斬殺線」。穩穩托舉起每個人的獲得感、幸福感和安全感，才是一個國家發展的最終目標和意義所在。

留學生 華人 貿易戰

