TikTok在美設合資公司 中商務部：須符中國法律

中國新聞組／北京26日電

針對TikTok將在美國成立合資公司，中國商務部25日回應媒體提問時稱，希望企業達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。此前，據法新社報導，中國社群平台TikTok已簽署協議，將成立美國法律要求的合資企業，以避免被禁的命運。

法廣報導，中國商務部新聞發言人何詠前表示，為落實中美兩國元首通話重要共識，此前雙方經貿團隊在相互尊重、平等協商基礎上，就以合作方式妥善解決TikTok等問題達成基本框架共識。

此前，據外媒18日查閱的中國社群平台TikTok首席執行官周受資的內部備忘錄顯示，TikTok已簽署協議，將成立美國法律要求的合資企業，以避免在美國被禁。

根據TikTok執行長周受資致員工的備忘錄，這個未來的合資企業名為「TikTok USDS Joint Venture LLC」，將作為TikTok的獨立實體運作，負責美國用戶的數據保護、算法安全、內容審核以及社交網絡合規性。

這家美國合資企業將由美國投資者控股，由七名成員組成的新董事會管理，其中多數為美國人。

外媒說，甲骨文集團（Oracle）、投資公司銀湖資本（Silver Lake）以及阿聯酋MGX基金將平均持有該合資公司 45% 的股份，字節跳動的現有投資者（包括多家美國基金）將持有30.1%的股份，字節跳動將持有19.9%股份。TikTok將繼續在美國掌控其商業活動（廣告、在線銷售、傳播等）相關服務以及應用程序的「全球互操作性」。

這個備忘錄中未提及字節跳動對TikTok在美國境內這些業務的控制權是否會發生變化。

值得關注的還有，在法國，TikTok自去年11月起因涉嫌推波助瀾「自殺傾向者」而受到司法調查。

由於數據保護方面的違規行為加劇了人們對中國當局獲取信息的擔憂，TikTok在愛爾蘭被歐盟處以5.3億歐元的罰款，另一項訴訟程序正在進行中。

TikTok 字節跳動 商務部

延伸閱讀

熱門新聞

超人氣

