中批美「國防授權法」含涉華消極內容 警告將反擊

美國2026年國防授權法案已經兩院通過並由美國總統川普正式簽署，內容包括抵制中國威脅，強化台灣防衛等，中國全國人大外事委員會25日表示，如美方一意孤行，中國將依法採取措施。

據新華社消息，中國全國人大外事委員會發言人許東就美方簽署「2026財年國防授權法案」發表談話時，做出上述警告。許東指出，該法案包含「涉華消極內容」，且該法案延續一貫「遏華基調」，渲染「中國威脅」，粗暴干涉內政，損害中國核心利益，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。他強調，「希望美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行」，共同落實好釜山川習會達成的重要共識。他「強烈敦促」美方「不得實施上述法案中的涉華消極條款」，「如美方一意孤行，中方將依法採取有力措施」。

中國國防部 發言人張曉剛25日也在記者會上，就上述法案當中的加強對台軍售內容，批評美國「涉台消極法案」粗暴干涉其內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。他敦促美方「以實際行動維護兩國兩軍關係大局」。

另對於美國貿易代表辦公室宣布對部分中國半導體產品加徵三○一關稅 ，一年半後提高關稅，中國商務部 發言人何詠前25日表示堅決反對，並指中國已通過中美經貿磋商機制向美方提出嚴正交涉。中國敦促美方盡快糾正錯誤做法，取消相關措施。倘若美方執意損害中國權益，中國將堅決採取必要措施，堅定維護自身權益。