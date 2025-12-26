彭博：中仍限制稀土材料出口 中媒：自己菜怪別人打壓

中國稀土「雙雄」前三季財報獲利大增。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。（美聯社）

釜山川習會 後，美方公布達成的協議稱中國將在全球範圍內暫停今年10月對稀土 新施加的出口管制措施，不過執行情況似有一定局限。美媒最近披露，中國實際上仍在限制稀土關鍵原材料的出口，據此阻礙美國構建自身稀土加工產業。針對美媒說法，觀察者網撰文稱美方「汙衊」、「自己菜還怪別人打壓」。

據彭博報導，來自十多名消費者、生產商、政府官員和專家的消息稱，雖然中國已增加永磁體等成品的出口，但美國企業仍無法獲取自主生產這些產品所需的原材料。報導認為，這凸顯川習會達成貿易休戰以來，美中關係緊張仍在延續。

對此，25日下午中國商務部 發言人何詠前於記者會上回應彭博社記者提問時指出，「我不清楚你的資訊來源」。她強調，稀土磁鐵絕大部分為一般進出口貨物，貿易數據波動屬於正常市場現象。「正如我此前一再強調的，中方始終致力於維護全球產供鏈安全穩定，積極促進、便利合規貿易」。

觀察者網也發文指出，中方決定暫停對美稀土管制一年，但美企和政客不知足，反汙衊中方「正在阻礙」美國建立自己的稀土加工產業。文章稱，在美方自己菜卻怪別人「打壓」之際，美國政府從未停止在電動汽車、芯片等領域無理打壓中企發展。

數據顯示，中國已逐步恢復對美稀土磁鐵出口。（取材自觀察者網/彭博社製圖）

中國官方20日發布數據顯示，11月對美出口的稀土磁鐵較上月減少11%，但仍高於4月的低點。從全球範圍看，當月中國稀土磁鐵出口量達6150噸，是今年1月以來新高。本月初路透也曾披露，已有三家中國稀土磁鐵生產商獲得發放首批簡化版的出口許可證，為期一年，客戶主要為汽車業。

不過，有美國永磁體製造商透露，自業內得知，美國企業無法從中國獲取原材料，像鏑金屬或氧化鏑這樣的關鍵材料是拿不到的。

中國握有全球絕大部分的稀土冶煉與磁鐵生產能力，但隨著與美國貿易、科技博弈的加深，近年內部已整合成立「中國稀土集團」，去年10月施行「稀土管理條例」、旋有「兩用物項出口管制條例」（非用於軍事）來加強管控。今年4月又宣告對釤、鏑等七類中重稀土物項實施出口管制。

10月更連續發布四項公告，對鈥、鉺等五類中重稀土相關物項、稀土加工設備、相關技術實施出口管制，並要求填報多項稀土產品出口之最終目的國家或地區。但川習會後已將這四項公告管制暫停。

彭博的報導指，北京方面已批准部分稀土出口申請，但仍限制可能流向軍事承包商的供應。