彭博：中仍限制稀土材料出口 中媒：自己菜怪別人打壓

記者廖士鋒／綜合報導
中國稀土「雙雄」前三季財報獲利大增。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。（美聯社）
中國稀土「雙雄」前三季財報獲利大增。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。（美聯社）

釜山川習會後，美方公布達成的協議稱中國將在全球範圍內暫停今年10月對稀土新施加的出口管制措施，不過執行情況似有一定局限。美媒最近披露，中國實際上仍在限制稀土關鍵原材料的出口，據此阻礙美國構建自身稀土加工產業。針對美媒說法，觀察者網撰文稱美方「汙衊」、「自己菜還怪別人打壓」。

據彭博報導，來自十多名消費者、生產商、政府官員和專家的消息稱，雖然中國已增加永磁體等成品的出口，但美國企業仍無法獲取自主生產這些產品所需的原材料。報導認為，這凸顯川習會達成貿易休戰以來，美中關係緊張仍在延續。

對此，25日下午中國商務部發言人何詠前於記者會上回應彭博社記者提問時指出，「我不清楚你的資訊來源」。她強調，稀土磁鐵絕大部分為一般進出口貨物，貿易數據波動屬於正常市場現象。「正如我此前一再強調的，中方始終致力於維護全球產供鏈安全穩定，積極促進、便利合規貿易」。

觀察者網也發文指出，中方決定暫停對美稀土管制一年，但美企和政客不知足，反汙衊中方「正在阻礙」美國建立自己的稀土加工產業。文章稱，在美方自己菜卻怪別人「打壓」之際，美國政府從未停止在電動汽車、芯片等領域無理打壓中企發展。

數據顯示，中國已逐步恢復對美稀土磁鐵出口。（取材自觀察者網/彭博社製圖）
數據顯示，中國已逐步恢復對美稀土磁鐵出口。（取材自觀察者網/彭博社製圖）

中國官方20日發布數據顯示，11月對美出口的稀土磁鐵較上月減少11%，但仍高於4月的低點。從全球範圍看，當月中國稀土磁鐵出口量達6150噸，是今年1月以來新高。本月初路透也曾披露，已有三家中國稀土磁鐵生產商獲得發放首批簡化版的出口許可證，為期一年，客戶主要為汽車業。

不過，有美國永磁體製造商透露，自業內得知，美國企業無法從中國獲取原材料，像鏑金屬或氧化鏑這樣的關鍵材料是拿不到的。

中國握有全球絕大部分的稀土冶煉與磁鐵生產能力，但隨著與美國貿易、科技博弈的加深，近年內部已整合成立「中國稀土集團」，去年10月施行「稀土管理條例」、旋有「兩用物項出口管制條例」（非用於軍事）來加強管控。今年4月又宣告對釤、鏑等七類中重稀土物項實施出口管制。

10月更連續發布四項公告，對鈥、鉺等五類中重稀土相關物項、稀土加工設備、相關技術實施出口管制，並要求填報多項稀土產品出口之最終目的國家或地區。但川習會後已將這四項公告管制暫停。

彭博的報導指，北京方面已批准部分稀土出口申請，但仍限制可能流向軍事承包商的供應。

稀土 川習會 商務部

