我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

日媒：中對旅行社下達指示「赴日遊人數砍至6成」

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為北京機場民眾在櫃檯辦理飛往日本航班的手續。（取材自中央社/共同社供圖）
圖為北京機場民眾在櫃檯辦理飛往日本航班的手續。（取材自中央社/共同社供圖）

日中關係持續緊張，中央社引述日本電視台25日報導，最新消息指出，中國政府已經對國內的旅行社下達指示，要將赴日旅遊人數削減至原本的六成。

報導稱，根據多名相關人士透露，中國文化和旅遊部召集多家大型旅行社的負責人，指示他們把前往日本旅遊的人數減少至原本的六成。據知，中國官方還要求相關人士不得對外透露政府下達指示一事。

報導指出，中國政府迄今一直是以「呼籲公民避免訪日」的態度，要求公民自行檢討赴日的旅遊安排，如今卻是明確下達具體指示，要求減少赴日旅客人數。

在接獲指示後，各家旅行社陸續停止受理赴日的團體旅遊相關事宜。

日本政府相關人士指出，還需要進一步觀察相關數據，才能判斷實際影響程度，這很可能是中國企圖加大對日本施壓的做法。

另一方面，中國政府呼籲公民避免訪日的影響正逐漸浮現。

「每日放送」（MBS）報導，根據大阪觀光局統計，今年1至11月底，造訪大阪的入境旅客人數達到1595萬人次，刷新歷史紀錄，預計可達成全年1700萬人次目標。

大阪觀光局23日召開記者會宣布，這波旅客增長與大阪關西世博效應有關。從國別來看，來自印度以及歐美等過去較不常造訪大阪的國家，旅客人數明顯增加。

在所有外國旅客中，來訪大阪最多的是中國觀光客，達到494萬人次，同樣刷新歷史新高，不過自11月中旬，中國政府呼籲公民避免前往日本後，以團客為主的取消狀況接連發生，關西機場往返中國的航班也減少約三成。

大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「（來自中國的）團客確實有很多取消情形，但個人旅客仍持續來訪。我們會持續關注未來發展。」他並表示，未來希望透過中國以外國家的旅客以及日本國內旅客，進一步擴大觀光客源。

日本 觀光 印度

上一則

取代洋節…中官媒稱12/24是長津湖勝利日 有說服力嗎？

下一則

中磁浮列車2秒飆至時速700 創全球最快試驗速度

延伸閱讀

鴻海擬打造日本製AI伺服器 用高層關係取得Nvidia晶片

鴻海擬打造日本製AI伺服器 用高層關係取得Nvidia晶片
中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成
春節機票買氣漲2成 台人最愛去這三個城市

春節機票買氣漲2成 台人最愛去這三個城市
中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單