中俄在安理會聯手 批美恐嚇、侵略委內瑞拉

中國新聞組／北京25日電
中國常駐聯合國副代表孫磊23日在安理會就美國軍事施壓委內瑞拉發言，表示反對單邊主義和霸凌行為。（歐新社）
俄羅斯和中國23日在聯合國安全理事會發言，批美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，指美國「恐嚇」委內瑞拉。

中央社引述外媒報導，委內瑞拉在俄羅斯與中國的支持下請求召開安理會緊急會議，委國在會中指責美國犯下「我國歷史上最大的勒索」。

美國總統川普指責委內瑞拉，利用其最主要的石油資源資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架」。美國在加勒比海部署大批軍力，對委內瑞拉實施海上封鎖並攔截多艘油輪，宣稱這些船隻受到制裁。美國政府同時懸賞5000萬美元，徵求任何有助於逮捕委國總統馬杜洛的資訊。

美國駐聯合國大使沃茲回應批評時表示，「美國將竭盡全力保護我們的半球、我們的邊界和美國人民。」

委內瑞拉否認參與任何毒品販運，並指美國試圖推翻委國總統馬杜洛，以奪取世界最豐富的委內瑞拉石油蘊藏。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞表示，「美方違反所有主要國際法準則」，並稱美國的封鎖是「侵略行為」。他說，「華盛頓應對這種牛仔式行為造成的持續性災難負起責任」。

中國代表孫磊則說：「中國反對一切單邊主義和霸凌行為，支持各國捍衛國家主權和尊嚴。」

