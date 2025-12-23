解放軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。（新華社）

中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，港媒專欄指出，除了2名新上將，本次僅有4名上將參加本次晉銜儀式，可窺視軍隊高層反腐力度之大。而總兵力200萬的解放軍 ，本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀。

中共 解放軍在十月四中全會前夕，一口氣開除9名上將黨籍軍籍後，時隔2個月，中共總書記習近平22日以中央軍委主席身分出席晉升上將軍銜儀式。共軍2名新任上將為東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延。2人均是空軍出身。

港媒這篇署名文章首先指出，在解放軍高層反腐升級的大背景下，這是中央軍委今年第1次舉行晉升上將軍銜儀式，2023年和2024年分別舉行4次和3次，因此備受矚目。這也意味着各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」的狀態，開始任命新首長。

該文分析，從央視新聞聯播的畫面來看，除了2名新上將，僅有4名上將參加本次晉銜儀式，包括軍委副主席張又俠、張升民、軍委委員劉振立、國防部 長董軍。上一次晉升上將軍銜儀式是去年年底，大約20名上將出席。1年時間內，有16名上將無法出席晉銜儀式，亦可窺視軍隊高層反腐力度之大。總兵力200萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀。

該文點出，無法出席的上將不少已經官宣落馬，包括原軍委副主席何衛東、原軍委政治工作部常務副主任何宏軍等人。今年二十屆四中全會，陸軍政委陳輝、空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、原中部戰區司令員王強、軍事科學院院長楊學軍、軍事科學院政委凌煥新還有出席，這次卻沒有亮相晉銜儀式；去年底出席晉銜儀式的國防大學校長蕭天亮上將也不見蹤影。

文章續指，解放軍五大戰區的司令員、和政委此前「雙缺」，不是被查就是被免職。四大軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝，但這3名上將也缺席了。陳輝去年底才擔任陸軍政委、晉升上將，前後剛剛1年，可能成為短命上將。